Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Россиянину грозит 20 лет тюрьмы за торговлю кокаином и мефедроном в Таиланде

Bangkok Post: В Таиланде задержали россиянина за торговлю наркотиками

29 июня, 17:17
Полиция Таиланда задержала россиянина по подозрению в распространении наркотиков. Обложка © Office of the Narcotics Control Board

Полиция Таиланда задержала россиянина по подозрению в распространении наркотиков. Обложка © Office of the Narcotics Control Board

В Таиланде полиция задержала россиянина, который может быть причастен к хранению и распространению наркотиков. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Правоохранители уже провели обыски в доме подозреваемого в городе Хуахин. Среди изъятого оказались кокаин, мефедрон, кетамин, экстази и другие виды запрещённых веществ. По данным следствия, россиянин собирал посылки с наркотиками, после чего вместе с подельниками продавал их в Таиланде. В Посольстве РФ заявили, что задержанный не обращался к дипломатам за помощью.

На Кубани попробовавший наркотики школьник впал в кому на дне рождения друга и умер
На Кубани попробовавший наркотики школьник впал в кому на дне рождения друга и умер

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Бали задержали гражданина России, которого тоже обвиняют в производстве и распространении наркотиков. Теперь ему грозит по законам страны смертная казнь.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!