Россиянину грозит 20 лет тюрьмы за торговлю кокаином и мефедроном в Таиланде Bangkok Post: В Таиланде задержали россиянина за торговлю наркотиками 29 июня, 17:17 Полиция Таиланда задержала россиянина по подозрению в распространении наркотиков. Обложка © Office of the Narcotics Control Board

В Таиланде полиция задержала россиянина, который может быть причастен к хранению и распространению наркотиков. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Правоохранители уже провели обыски в доме подозреваемого в городе Хуахин. Среди изъятого оказались кокаин, мефедрон, кетамин, экстази и другие виды запрещённых веществ. По данным следствия, россиянин собирал посылки с наркотиками, после чего вместе с подельниками продавал их в Таиланде. В Посольстве РФ заявили, что задержанный не обращался к дипломатам за помощью.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Бали задержали гражданина России, которого тоже обвиняют в производстве и распространении наркотиков. Теперь ему грозит по законам страны смертная казнь.

Авторы Татьяна Миссуми