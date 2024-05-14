Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 06:26

Россиянина и двух украинцев задержали на Бали по делу о наркотиках

На Бали задержали россиянина по делу о наркотиках

На Бали за наркотики задержали россиянина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На Бали за наркотики задержали россиянина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На индонезийском острове Бали задержали гражданина России, его обвиняют в производстве и распространении наркотиков. Об этом сообщил портал Detik со ссылкой на местную полицию.

Всего полиция задержала трёх человек из СНГ. Два гражданина Украины подозреваются в изготовлении наркотиков и организации сети сбыта запрещённых веществ. Россиянин, по данным следствия, выступал в роли наркодилера. В Индонезии за незаконный оборот наркотиков предусмотрена смертная казнь, однако слушания по делу пока ведутся.

В Астрахани полицейские изъяли более тысячи доз наркотика, который убил уже 8 человек
В Астрахани полицейские изъяли более тысячи доз наркотика, который убил уже 8 человек

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали двух мужчин-моделей с четырьмя килограммами наркотиков, которые нашлись в багажнике их автомобиля. Половину обнаруженных запрещённых веществ составлял мефедрон.

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Индонезия
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров