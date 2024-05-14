Россиянина и двух украинцев задержали на Бали по делу о наркотиках
На Бали задержали россиянина по делу о наркотиках
На Бали за наркотики задержали россиянина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
На индонезийском острове Бали задержали гражданина России, его обвиняют в производстве и распространении наркотиков. Об этом сообщил портал Detik со ссылкой на местную полицию.
Всего полиция задержала трёх человек из СНГ. Два гражданина Украины подозреваются в изготовлении наркотиков и организации сети сбыта запрещённых веществ. Россиянин, по данным следствия, выступал в роли наркодилера. В Индонезии за незаконный оборот наркотиков предусмотрена смертная казнь, однако слушания по делу пока ведутся.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали двух мужчин-моделей с четырьмя килограммами наркотиков, которые нашлись в багажнике их автомобиля. Половину обнаруженных запрещённых веществ составлял мефедрон.