Россиянина и двух украинцев задержали на Бали по делу о наркотиках

На индонезийском острове Бали задержали гражданина России, его обвиняют в производстве и распространении наркотиков. Об этом сообщил портал Detik со ссылкой на местную полицию.

Всего полиция задержала трёх человек из СНГ. Два гражданина Украины подозреваются в изготовлении наркотиков и организации сети сбыта запрещённых веществ. Россиянин, по данным следствия, выступал в роли наркодилера. В Индонезии за незаконный оборот наркотиков предусмотрена смертная казнь, однако слушания по делу пока ведутся.