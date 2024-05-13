В Астрахани полицейские изъяли более тысячи доз наркотика, который убил уже 8 человек
В Астрахани полиция изъяла более тысячи доз метадона с мефедроном
В Астрахани полицейские изъяли более тысячи разовых доз с метадоном и мефедроном в рамках расследования уголовного дела об отравлении наркотиками. Всего оперативники обнаружили 295 закладок, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"В тайниках-закладках находилось более 1000 разовых доз наркотических веществ — согласно заключениям эксперта, метадона и мефедрона", — указано в сообщении.
Напомним, 9 мая стало известно о гибели пяти жителей Астрахани после употребления синтетического наркотика. Тела погибших в возрасте от 18 до 40 лет обнаружили в разных районах города. Следственный комитет возбудил уголовное дело, глава СК Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. 10 мая полицейские задержали закладчика смертельного наркотика. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до восьми, пострадало 26 человек.
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