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23 июня, 10:11

Массовая драка со стрельбой разбудила жильцов элитного ЖК в Подмосковье

Драка со стрельбой завязалась в ЖК "Рублёвский" в подмосковном Одинцове

В элитном подмосковном ЖК "Рублёвский" в Одинцове несколько мужчин завязали драку, а затем начали стрелять. Всё произошло около четырёх часов утра. По словам местных, тем, кто смотрел в окно и снимал драку, угрожали расправой.

Драка со стрельбой завязалась в ЖК "Рублёвский" в подмосковном Одинцове. Видео © Telegram / ЖК "Рублёвский"

"Я выскочила в 03:30, сразу позвонила в полицию и охране, несколько раз ещё в 112 для утверждения, что выехали. На тот момент мне сказали, что с нашего ЖК уже много звонков было. Охранник рассказал, что двоих нарушителей задержали, один сбежал", — пишет одна из жительниц в местном чате.

Как рассказали очевидцы, девианты живут в этом доме. В ЖК утром они приехали на такси и на пропускном пункте завязали потасовку. Теперь жильцы требуют ввести строгую систему контроля.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Орске мужчина решил отомстить своей бывшей девушке, которая ушла к другому. Он подговорил приятеля сбить парочку на автомобиле на полной скорости. Сначала он набросился на соперника и повалил его на землю, а затем начал наносить удары. Позже сообщник сбил девушку и её возлюбленного. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / ЖК "Рублёвский"

Александра Мышляева
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