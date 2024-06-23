Массовая драка со стрельбой разбудила жильцов элитного ЖК в Подмосковье

В элитном подмосковном ЖК "Рублёвский" в Одинцове несколько мужчин завязали драку, а затем начали стрелять. Всё произошло около четырёх часов утра. По словам местных, тем, кто смотрел в окно и снимал драку, угрожали расправой.

Драка со стрельбой завязалась в ЖК "Рублёвский" в подмосковном Одинцове. Видео © Telegram / ЖК "Рублёвский"

"Я выскочила в 03:30, сразу позвонила в полицию и охране, несколько раз ещё в 112 для утверждения, что выехали. На тот момент мне сказали, что с нашего ЖК уже много звонков было. Охранник рассказал, что двоих нарушителей задержали, один сбежал", — пишет одна из жительниц в местном чате.

Как рассказали очевидцы, девианты живут в этом доме. В ЖК утром они приехали на такси и на пропускном пункте завязали потасовку. Теперь жильцы требуют ввести строгую систему контроля.