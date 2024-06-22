Орский ревнивец подговорил друга переехать на авто свою бывшую и её нового ухажёра В Орске мужчина по просьбе друга сбил на автомобиле девушку и её парня 22 июня, 15:47 Мужчина отомстил бывшей девушке и её новому парню. Видео © VK / Только уличные драки

В Орске мужчина решил отомстить своей бывшей девушке, которая ушла к другому. Он подговорил приятеля сбить парочку на автомобиле на полной скорости. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения, кадры публикует местный телеграм-канал Orsk.ru. Также информация о произошедшем уже поступила в Следственный комитет.

Мужчина отомстил бывшей девушке и её новому парню. Видео © Telegram / Orsk.ru

Инцидент произошёл утром 22 июня во дворе дома на проспекте Ленина. Мужчина подкараулил девушку с новым бойфрендом прямо у подъезда. Сначала он набросился на соперника и повалил его на землю, а затем начал наносить удары. Однако парень не стал сдаваться, и завязалась драка.

В какой-то момент мужчина начал звать на помощь "Рыжего". Дежуривший за углом за рулём "Лады" его 37-летний знакомый сорвался с места и сначала сбил девушку, а потом на полном ходу и её нового бойфренда. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Ранее Life.ru рассказывал другую историю о ревнивце. Выпускник с мачете напал на бывшую девушку и её нового парня в подмосковной Балашихе и отрубил сопернику пальцы. После этого сам напавший вызвал скорую и полицию, добровольно сдался и признался, что сильно ревновал девушку и целенаправленно пошёл мстить.

Авторы Татьяна Миссуми