Последние две недели фанаты русского рэпа лицезрели настоящий "биф" в интернете. Именно так принято называть разборки между представителями этого жанра. Дело в том, что по некоторым причинам Назар Вотяков (Obladaet) и Григорий Ляхов (OG Buda) начали всячески задевать друг друга в сети, что в конечном итоге вылилось в стычку в Петербурге. Об этом пишет SHOT.

Рэперы OG Buda и Obladaet подрались в Петербурге. Видео © SHOT

Obladaet на своей машине догнал OG Buda и накинулся на него со спины. Вместе с Вотяковым было несколько его друзей, вместе с Ляховым — мощный охранник, который поставил на место всех любителей жёстких разборок.

После случившегося Obladaet выкатил в соцсети огромный пост, где заявил о своей безоговорочной победе над оппонентом, а также пообещал ему новую битву.