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29 июля, 08:28

Рэперы OG Buda и Obladaet подрались в Петербурге

OG Buda ,OBLADAET. Обложка © OG BUDA, John However / Youtube

OG Buda ,OBLADAET. Обложка © OG BUDA, John However / Youtube

Последние две недели фанаты русского рэпа лицезрели настоящий "биф" в интернете. Именно так принято называть разборки между представителями этого жанра. Дело в том, что по некоторым причинам Назар Вотяков (Obladaet) и Григорий Ляхов (OG Buda) начали всячески задевать друг друга в сети, что в конечном итоге вылилось в стычку в Петербурге. Об этом пишет SHOT.

Рэперы OG Buda и Obladaet подрались в Петербурге. Видео © SHOT

Obladaet на своей машине догнал OG Buda и накинулся на него со спины. Вместе с Вотяковым было несколько его друзей, вместе с Ляховым — мощный охранник, который поставил на место всех любителей жёстких разборок.

После случившегося Obladaet выкатил в соцсети огромный пост, где заявил о своей безоговорочной победе над оппонентом, а также пообещал ему новую битву.

"Ты ноль шестой в этой игре, не шути больше. Исправительные работы начались. Не соревнуйся со мной, слизняк волосатый. Жду следующей встречи, ток сам выйди на связь", — угрожающе написал Вотяков.

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Владимир Озеров
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