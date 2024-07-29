Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура привезли в суд, где ему будут избирать меру пресечения за нападение на полицейского. Вопросы журналистов сегодня молодой человек игнорирует.

Сына миллиардера Бажаева привезли в суд. Видео © Life.ru

По данным SHOT, Бажаев-младший на допросе рассказал, что хотел поужинать в ресторане на Лужнецкой набережной. Но из-за выступления Леонида Агутина в "Лужниках" усилили меры безопасности. Тимур попытался пройти через закрытый VIP-вход без досмотра, но его остановил полицейский.

Сын миллиардера покрыл матом полковника и схватил его за форму. Тому пришлось ответить, но Тимур успел стукнуть сотрудника по лицу и пнуть по ноге. Угомонить Бажаева помогли коллеги полицейского. У полковника в больнице зафиксировали несколько гематом.

Сейчас "золотому мальчику" грозит до 10 лет колонии за "применение насилия в отношении представителя власти". Возбуждено уголовное дело.