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29 июля, 08:25

Сына миллиардера Бажаева привезли в суд

Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура привезли в суд, где ему будут избирать меру пресечения за нападение на полицейского. Вопросы журналистов сегодня молодой человек игнорирует.

Сына миллиардера Бажаева привезли в суд. Видео © Life.ru

По данным SHOT, Бажаев-младший на допросе рассказал, что хотел поужинать в ресторане на Лужнецкой набережной. Но из-за выступления Леонида Агутина в "Лужниках" усилили меры безопасности. Тимур попытался пройти через закрытый VIP-вход без досмотра, но его остановил полицейский.

Сын миллиардера покрыл матом полковника и схватил его за форму. Тому пришлось ответить, но Тимур успел стукнуть сотрудника по лицу и пнуть по ноге. Угомонить Бажаева помогли коллеги полицейского. У полковника в больнице зафиксировали несколько гематом.

Сейчас "золотому мальчику" грозит до 10 лет колонии за "применение насилия в отношении представителя власти". Возбуждено уголовное дело.

Сам Тимур, как и папа, пытается заниматься бизнесом, но не очень успешно. Он совладелец трёх компаний, но все они закрыли прошлый год с миллионными убытками.

Сына миллиардера Бажаева просят арестовать после нападения на полицейского в Москве
Сына миллиардера Бажаева просят арестовать после нападения на полицейского в Москве

Напомним, 23-летний молодой человек начал конфликтовать с полицейскими, а затем полез в драку недалеко от комплекса "Лужники". Его задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Отец мажора, Муса Бажаев, заявил, что не станет отмазывать сына.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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