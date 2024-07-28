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28 июля, 02:30

Миллиардер Бажаев не стал отмазывать сына, задержанного за драку с полицейскими

Миллиардер Бажаев: Если сын виновен в драке с полицейскими, он будет отвечать

Сын российского миллионера Тимур Бажаев, которого задержали в Москве за драку с правоохранителями, ответит по закону, если виновен. Об этом заявил его отец Муса Бажаев, комментируя ситуацию газете "Известия".

"Я не думаю, что мой сын мог совершить какие-то неправильные асоциальные действия. Я думаю, что всё будет нормально", — заявил миллиардер.

При этом бизнесмен заверил, что не станет выгораживать сына.

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Напомним, 23-летний парень начал конфликтовать с сотрудниками, а затем стал с ними драться. Он задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие будет просить заключить мужчину под стражу.

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Кадр видео Telegram / Столичный СК

Анатолий Симоненко
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