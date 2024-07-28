Сына миллиардера Бажаева просят арестовать после нападения на полицейского в Москве
СК попросит ареста Тимура Бажаева после нападения на полицейского у "Лужников"
Следствие намерено просить о заключении под стражу сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура после нападения на сотрудника полиции в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Момент драки с участием Тимура Бажаева. Видео © Telegram / СК РФ
"Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Напомним, 23-летний молодой человек начал конфликтовать с полицейскими, а затем полез в драку недалеко от комплекса "Лужники". Его задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Отец мажора, Муса Бажаев, заявил, что не станет отмазывать сына.
Telegram / Столичный СК