Сына миллиардера Бажаева просят арестовать после нападения на полицейского в Москве

Следствие намерено просить о заключении под стражу сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура после нападения на сотрудника полиции в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.