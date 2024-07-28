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28 июля, 10:40

Сына миллиардера Бажаева просят арестовать после нападения на полицейского в Москве

СК попросит ареста Тимура Бажаева после нападения на полицейского у "Лужников"

Следствие намерено просить о заключении под стражу сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура после нападения на сотрудника полиции в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Момент драки с участием Тимура Бажаева. Видео © Telegram / СК РФ

"Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

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Напомним, 23-летний молодой человек начал конфликтовать с полицейскими, а затем полез в драку недалеко от комплекса "Лужники". Его задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Отец мажора, Муса Бажаев, заявил, что не станет отмазывать сына.

Обложка ©

Telegram / Столичный СК

Александра Мышляева
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