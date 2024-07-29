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29 июля, 10:46

Сына миллиардера Бажаева арестовали за драку с полицейскими

Суд в Москве арестовал сына миллиардера Бажаева до 26 сентября

Сына бизнесмена Мусы Бажаева Тимура Бажаева арестовали до 26 сентября по делу о насилии в отношении правоохранителей. Такое решение вынес сегодня Замоскворецкий суд Москвы. На кадрах Life.ru из зала суда видно, что у мажора после инцидента остались синяки на руках.

Тимур Бажаев в зале суда. Видео © Life.ru

"Суд постановил избрать в отношении Бажаева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 сентября", — огласила решение судья.

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Как уже рассказывал Life.ru, 23-летний Тимур Бажаев повздорил с полицейскими, когда те не пропустили его на ресторан-яхту возле стадиона "Лужники" из-за концерта певца Леонида Агутина. В ходе драки сын миллиардера несколько раз ударил сотрудника правоохранительных органов. Отец мажора Муса Бажаев решил не помогать сыну избежать справедливого наказания.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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