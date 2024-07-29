Сына миллиардера Бажаева арестовали за драку с полицейскими

Сына бизнесмена Мусы Бажаева Тимура Бажаева арестовали до 26 сентября по делу о насилии в отношении правоохранителей. Такое решение вынес сегодня Замоскворецкий суд Москвы. На кадрах Life.ru из зала суда видно, что у мажора после инцидента остались синяки на руках.