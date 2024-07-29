Сына миллиардера Бажаева арестовали за драку с полицейскими
Суд в Москве арестовал сына миллиардера Бажаева до 26 сентября
Сына бизнесмена Мусы Бажаева Тимура Бажаева арестовали до 26 сентября по делу о насилии в отношении правоохранителей. Такое решение вынес сегодня Замоскворецкий суд Москвы. На кадрах Life.ru из зала суда видно, что у мажора после инцидента остались синяки на руках.
Тимур Бажаев в зале суда. Видео © Life.ru
"Суд постановил избрать в отношении Бажаева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 сентября", — огласила решение судья.
Как уже рассказывал Life.ru, 23-летний Тимур Бажаев повздорил с полицейскими, когда те не пропустили его на ресторан-яхту возле стадиона "Лужники" из-за концерта певца Леонида Агутина. В ходе драки сын миллиардера несколько раз ударил сотрудника правоохранительных органов. Отец мажора Муса Бажаев решил не помогать сыну избежать справедливого наказания.
Life.ru