3 рабочих способа, как навсегда избавиться от плесени в стиральной машинке

Сейчас сложно представить жизнь без бытовых помощников, особенно без стиральной машины. Но бывает так, что чудо-техника может выйти из строя. Плесень в стиралке — частая проблема. Однако её можно избежать при правильном уходе. Заметить появление грибка на начальных стадиях бывает сложно, первым сигналом обычно служит неприятный запах из барабана. Чтобы не пропустить образование плесени, нужно периодически осматривать машинку в таких местах, как уплотнители, отсеки для порошка, шланги и фильтры. Если плесень всё же завелась, то вам необходимо прочитать о четырёх действенных способах, которые помогут от неё избавиться.

1. Уксус и лимонная кислота

Уксус и лимонная кислота помогут избавиться от плесени в стиральной машинке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brooke Becker

Один из самых экономичных и лёгких способов очистки машинки — стирка с уксусом и лимонной кислотой. Они отлично убивают бактерии и грибок. Для начала необходимо залить 200 мл уксуса от 6% в контейнер для порошка, а после запустить долгую программу на максимальной температуре. Вторым этапом можно использовать лимонную кислоту аналогично технологии с уксусом, но выбрать режим "полоскание". Лимонная кислота поможет избавиться от неприятного запаха, а уксус устранит плесень. В конце лучше провести ещё одно полоскание без добавок, а после следует насухо протереть все элементы и оставить дверцу машинки открытой, чтобы "внутренности" хорошо просохли.

2. Очистка с перекисью водорода и пищевой содой

Как убрать плесень из стиральной машинки — запустите стирку с содой и перекисью водорода. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JPC-PROD

Сочетание этих веществ точно не оставит плесень "в живых". Из перекиси и соды необходимо сделать порошок. Для этого лучше использовать перекись в таблетках. Для очистки стиральной машины понадобится примерно 10 измельчённых таблеток и 200 грамм соды. Их нужно перемешать, положить в отсек для порошка и запустить долгую стирку на высокой температуре, после чего рекомендуется запустить режим полоскания.

3. Как почистить стиральную машинку "Белизной"

"Белизна" убивает грибок, который заводится в барабане стиральной машинки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

Для очистки стиральной машинки понадобится 100 миллилитров "Белизны", которую необходимо залить в барабан. Как только средство окажется внутри, нужно выбрать самую длинную программу на высокой температуре. После этого следует ещё два раза поставить полоскание, но уже без "Белизны". Чтобы запах выветрился, оставьте дверцу машинки открытой минимум на сутки.

Устранение причин возникновения плесени

5 причин, почему в стиральной машинке образуется плесень и как этого избежать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Чтобы плесень не образовывалась и не скапливалась в стиральной машинке, важно следовать следующим правилам: Чередуйте стирку на низких и высоких температурах, так как вода менее 60 градусов благоприятна для грибка. Проветривайте машинку после стирки. Не забывайте оставлять дверцу открытой, чтобы барабан полностью просыхал, иначе во влажной среде будет распространяться плесень. Не храните грязные вещи в барабане. Детали стиральной машинки хорошо впитывают запахи, поэтому длительное хранение грязных или влажных вещей в барабане приведёт к появлению постоянного неприятного аромата. Щадящие средства для стирки не убивают грибок, поэтому периодически нужно запускать программы с сильнодействующими веществами, чтобы они убирали плесень и не давали ей распространяться. Переизбыток порошка и геля для стирки вредит технике. Дело в том, что при большом количестве средство не может полностью раствориться в воде и оседает в различных деталях стиральной машинки, начиная со временем портиться и издавать неприятный запах.