"Чёрная бесовщина": Экстрасенс увидела поклонение Сатане в церемонии закрытия Олимпиады

Ведь сама суть желания победить – внутренний голод, утолить который можно при помощи великой жатвы. И если раньше утоление этого голода было ограничено каким-то правилами и законами, то теперь все старые правила сломаны, а мы наблюдаем процесс установления новых законов, которые имеют не много общего с христианскими понятиями милосердия и справедливости. И тот факт, например, что бывший мужчина выигрывает олимпийское золото в женской дисциплине, как раз и иллюстрирует приход новых правил и идей на смену старым.