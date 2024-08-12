"Чёрная бесовщина": Экстрасенс увидела поклонение Сатане в церемонии закрытия Олимпиады
Экстрасенс Миронова: На церемонии закрытия Олимпиады с неба спускался Сатана
Существо, спускающееся с "неба" во время церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Обложка © X / Olympics
Открытие и закрытие Олимпийских игр в Париже отметились скандалами, кроме того, у них был мощный эзотерический подтекст. Как заявила в беседе с Life.ru экстрасенс Дарья Миронова, закрытие ОИ "отметилось" магической церемонией поклонения Сатане.
Сатана спускался с неба, Сатана возглавил распутство: голые трансвеститы, непонятные ползущие мужчины полураздетые — это всё поклонение похоти, сексу, сатанизму, чтобы души людей клались на алтарь. То есть, это поклонение магии золотого червя, поклонения Сатане, это инициация.
Мумии на закрытии Олимпиады. Обложка © X / Olympics
Экстрасенс считает, что прошедшие на Олимпиаде церемонии — это чёрная бесовщина и полная деградация Западного общества.
"Так сказать, некие игры богов за человеческую душу, чтобы было поклонение вот этому ЛГБТ*-сообществу, нетрадиционным ценностям, деньгам, отсутствию любви и всех морально этических норм", — добавила Миронова.
Экстрасенс Кристина Ольховая также считает, что Олимпиада в Париже была направлена на "проявление тёмной стороны человеческой сущности". По её мнению, организаторы хотели открыть "новый мир" для "новых людей".
Ведь сама суть желания победить – внутренний голод, утолить который можно при помощи великой жатвы. И если раньше утоление этого голода было ограничено каким-то правилами и законами, то теперь все старые правила сломаны, а мы наблюдаем процесс установления новых законов, которые имеют не много общего с христианскими понятиями милосердия и справедливости. И тот факт, например, что бывший мужчина выигрывает олимпийское золото в женской дисциплине, как раз и иллюстрирует приход новых правил и идей на смену старым.
Напомним, в ночь на 12 августа состоялась церемония закрытия летней Олимпиады в Париже. Эти Игры запомнятся любителям спорта, пожалуй, как самые скандальные. Публика была шокирована сатанинскими и антихристианскими выходками на открытии, а также поддержкой спортсменов-трансгендеров в ходе соревнований. Заключительное шоу ОИ оказалось не менее скандальным. В центре внимания оказался "ёж", который спускался с небес, словно ангел. На импровизированный пьедестал его подняли "мумии" в белых обтягивающих костюмах, которые закрывали даже их лицо, после чего на сцене начались безумные, жуткие танцы.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.