Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 12:50

"Чёрная бесовщина": Экстрасенс увидела поклонение Сатане в церемонии закрытия Олимпиады

Экстрасенс Миронова: На церемонии закрытия Олимпиады с неба спускался Сатана

Существо, спускающееся с "неба" во время церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Обложка © X / Olympics

Существо, спускающееся с "неба" во время церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Обложка © X / Olympics

Открытие и закрытие Олимпийских игр в Париже отметились скандалами, кроме того, у них был мощный эзотерический подтекст. Как заявила в беседе с Life.ru экстрасенс Дарья Миронова, закрытие ОИ "отметилось" магической церемонией поклонения Сатане.

Сатана спускался с неба, Сатана возглавил распутство: голые трансвеститы, непонятные ползущие мужчины полураздетые — это всё поклонение похоти, сексу, сатанизму, чтобы души людей клались на алтарь. То есть, это поклонение магии золотого червя, поклонения Сатане, это инициация.

Дарья Миронова

Экстрасенс

Сатана спускался с неба, Сатана возглавил распутство: голые трансвеститы, непонятные ползущие мужчины полураздетые — это всё поклонение похоти, сексу, сатанизму, чтобы души людей клались на алтарь. То есть, это поклонение магии золотого червя, поклонения Сатане, это инициация.
Сатана спускался с неба, Сатана возглавил распутство: голые трансвеститы, непонятные ползущие мужчины полураздетые — это всё поклонение похоти, сексу, сатанизму, чтобы души людей клались на алтарь. То есть, это поклонение магии золотого червя, поклонения Сатане, это инициация.
Мумии на закрытии Олимпиады. Обложка © X / Olympics

Мумии на закрытии Олимпиады. Обложка © X / Olympics

Экстрасенс считает, что прошедшие на Олимпиаде церемонии — это чёрная бесовщина и полная деградация Западного общества.

"Так сказать, некие игры богов за человеческую душу, чтобы было поклонение вот этому ЛГБТ*-сообществу, нетрадиционным ценностям, деньгам, отсутствию любви и всех морально этических норм", — добавила Миронова.

Экстрасенс Кристина Ольховая также считает, что Олимпиада в Париже была направлена на "проявление тёмной стороны человеческой сущности". По её мнению, организаторы хотели открыть "новый мир" для "новых людей".

Ведь сама суть желания победить – внутренний голод, утолить который можно при помощи великой жатвы. И если раньше утоление этого голода было ограничено каким-то правилами и законами, то теперь все старые правила сломаны, а мы наблюдаем процесс установления новых законов, которые имеют не много общего с христианскими понятиями милосердия и справедливости. И тот факт, например, что бывший мужчина выигрывает олимпийское золото в женской дисциплине, как раз и иллюстрирует приход новых правил и идей на смену старым.

Кристина Ольховая

Экстрасенс

Ведь сама суть желания победить – внутренний голод, утолить который можно при помощи великой жатвы. И если раньше утоление этого голода было ограничено каким-то правилами и законами, то теперь все старые правила сломаны, а мы наблюдаем процесс установления новых законов, которые имеют не много общего с христианскими понятиями милосердия и справедливости. И тот факт, например, что бывший мужчина выигрывает олимпийское золото в женской дисциплине, как раз и иллюстрирует приход новых правил и идей на смену старым.
Ведь сама суть желания победить – внутренний голод, утолить который можно при помощи великой жатвы. И если раньше утоление этого голода было ограничено каким-то правилами и законами, то теперь все старые правила сломаны, а мы наблюдаем процесс установления новых законов, которые имеют не много общего с христианскими понятиями милосердия и справедливости. И тот факт, например, что бывший мужчина выигрывает олимпийское золото в женской дисциплине, как раз и иллюстрирует приход новых правил и идей на смену старым.
Авторам церемония закрытия Олимпиады в Париже не даёт покоя образ Люцифера, считает Пушков
Авторам церемония закрытия Олимпиады в Париже не даёт покоя образ Люцифера, считает Пушков

Напомним, в ночь на 12 августа состоялась церемония закрытия летней Олимпиады в Париже. Эти Игры запомнятся любителям спорта, пожалуй, как самые скандальные. Публика была шокирована сатанинскими и антихристианскими выходками на открытии, а также поддержкой спортсменов-трансгендеров в ходе соревнований. Заключительное шоу ОИ оказалось не менее скандальным. В центре внимания оказался "ёж", который спускался с небес, словно ангел. На импровизированный пьедестал его подняли "мумии" в белых обтягивающих костюмах, которые закрывали даже их лицо, после чего на сцене начались безумные, жуткие танцы.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Олимпийские игры в Париже
  • Эзотерика
  • Общество
  • Спорт
  • Интересное
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров