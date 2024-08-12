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12 августа, 01:08

Мумии, сатанинское шоу и золотой "ёж": Самые позорные в истории Олимпийские игры объявлены закрытыми

Президент МОК БАХ объявил летние Олимпийские игры в Париже закрытыми

Мумии, которые устроили сатанинское шоу на закрытии Олимпиады. Обложка © X / Olympics

Мумии, которые устроили сатанинское шоу на закрытии Олимпиады. Обложка © X / Olympics

В Париже состоялась церемония закрытия Олимпийских игр, которые наверняка войдут в историю, как самые скандальные и позорные. Об их завершении на стадионе "Стад де Франс" официально объявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Закрытие Олимпийских игр не задалось с самого начала: на стадионе вышли из строя мониторы, на которых должны было транслироваться мероприятие. Оперативно починить удалось лишь один.

Существо, которому поклонялись мумии на церемонии закрытия Игр. Фото © / Olympics

Существо, которому поклонялись мумии на церемонии закрытия Игр. Фото © / Olympics

Само шоу на церемонии уступило по колориту на их открытии, однако вновь напоминало сатанинский шабаш. В центре внимания, на этот раз, был золотой "ёж", который спускался с небес, словно ангел. На импровизированный пьедестал его подняли "мумии" в белых обтягивающих костюмах, которые закрывали даже их лицо. Они устроили на сцене безумные танцы на четвереньках, которые, по мнению зрителей, смотрелись жутко.

Пользователи Сети назвали шоу с "золотым" ёжиком и танцующими мумиями сатанинским ритуалом. Видео © X / OliLondonTV

Изюминкой шоу стал трюк актёра Тома Круза, который сбросился с крыши и провёз флаг Игр на мотоцикле. Кстати, по завершению церемонии с американским национальным символом произошёл неприятный инцидент: он открывался с невероятным трудом из-за ветра и так и не смог распахнуться до конца.

Американский флаг на закрытии Олимпиады открывался с трудом. Видео © X / JamesmarkeyUK

Реакция пользователей социальных сетей не заставила себя ждать. Так, один из комментаторов назвал Олимпийский комитет — "бандой педофилов, поклоняющихся сатане", другой заявил, что организаторы игр будут "гореть в аду".

"Олимпийские игры превратились в один большой фестиваль поклонения сатане! Это церемония закрытия, и в ней снова чувствуется темная, гнусная, сатанинская атмосфера!", — заявил пользователь Brad18123777.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже проводились с 26 июля по 11 августа 2024 года. На Олимпиаде выступили лишь 15 российских спортсменов, которые получили нейтральный статус. Атлеты из РФ выиграли одну медаль. Обладателями серебра стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Медальный зачёт Олимпиады выиграли США.

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Олимпиада в Париже оказалась одной из самых скандальных, начиная с момента своего открытия. На торжественной церемонии 26 июля организаторы показали шокирующее представление, в котором участвовали трансвеститы, голый разукрашенный мужчина, а также была пародия на Тайную вечерю. После разразился скандал из-за воды в Сене, чистота которой вызывала вопросы перед каждым заплывом. Также атлеты жаловались на плохое питание в Олимпийской деревне, где подавались недожаренное мясо и рыба с червями.

Оксана Попова
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