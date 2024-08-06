Полчаса в очереди за рыбой с червями: Британский пловец рассказал о "гастрономических изысках" на Олимпиаде

В Олимпийский деревне подают рыбные блюда с червями. При этом стоять в очереди за не самой свежей едой спортсменам приходится не менее получаса. Об этом рассказал трёхкратный олимпийский чемпион, британский пловец Адам Пити.

По словам спортсмена, питание недостаточно хорошее для того уровня, который ожидают от атлетов. Пити отметил, что на двух предыдущих Олимпиадах, в Токио и Рио, еда была невероятной.

"Но в этот раз недостаточно вариантов белковой пищи, длинные очереди и ожидание еды по 30 минут. Я хочу есть мясо, мне нужно мясо для выступлений, и именно его я ем дома, так почему я должен что-то менять? Мне также нравится рыба, но люди находят в ней червей. Это нехорошо. Мы смотрим на лучших из лучших в мире, но даём им не самое лучшее", — цитирует Пити Daily Mail.

На Олимпийских играх в Париже британский пловец завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. Однако вскоре у спортсмена выявили коронавирус, из-за чего он не может принимать дальнейшее участие в ОИ.