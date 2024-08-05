Олимпийского чемпиона – красавчика из Италии застали "бомжующим" на улице
Олимпийского чемпиона по плаванию Томаса Чеккона сняли спящим на улице в Париже
Томас Чеккон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ceccon_thomas
Красавец-пловец из Италии Томас Чеккон успел завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, однако спать ему всё равно приходится прямо на земле. В Сети завирусились снимки спортсмена, "бомжующего" на улице в Олимпийской деревне.
Ранее 23-летний Чеккон жаловался на то, что в комнатах для спортсменов нет кондиционеров, из-за чего там невыносимая духота. По всей видимости, именно поэтому итальянец переехал в ближайший сквер, где теперь спит под открытым небом.
Чеккон спит на улице в Олимпийской деревне. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / huseinalireza
Чеккон стал чемпионом Игр в Париже в плавании на спине на дистанции 100 метров. В финальном заплыве итальянец преодолел дистанцию за 52,00 секунды.
Ранее сообщалось, что на ОИ в Париже снова обокрали спортсменов. На сей раз все "прелести французского гостеприимства" почувствовали на себе велогонщики сборной Словакии.