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5 августа, 12:54

Олимпийского чемпиона – красавчика из Италии застали "бомжующим" на улице

Олимпийского чемпиона по плаванию Томаса Чеккона сняли спящим на улице в Париже

Томас Чеккон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ceccon_thomas

Томас Чеккон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ceccon_thomas

Красавец-пловец из Италии Томас Чеккон успел завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, однако спать ему всё равно приходится прямо на земле. В Сети завирусились снимки спортсмена, "бомжующего" на улице в Олимпийской деревне.

Ранее 23-летний Чеккон жаловался на то, что в комнатах для спортсменов нет кондиционеров, из-за чего там невыносимая духота. По всей видимости, именно поэтому итальянец переехал в ближайший сквер, где теперь спит под открытым небом.

Чеккон спит на улице в Олимпийской деревне. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / huseinalireza

Чеккон спит на улице в Олимпийской деревне. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / huseinalireza

Чеккон стал чемпионом Игр в Париже в плавании на спине на дистанции 100 метров. В финальном заплыве итальянец преодолел дистанцию за 52,00 секунды.

Ранее сообщалось, что на ОИ в Париже снова обокрали спортсменов. На сей раз все "прелести французского гостеприимства" почувствовали на себе велогонщики сборной Словакии.

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Наталья Демьянова
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