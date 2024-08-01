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1 августа, 13:45

Спортсмены из Словакии, Японии и Австралии стали очередными жертвами "олимпийских" воров из Парижа

VA: У словацких велогонщиков на ОИ в Париже украли запчасти на 2,3 тысячи евро

На Олимпийских играх в Париже снова обокрали спортсменов. На сей раз все "прелести французского гостеприимства" почувствовали на себе велогонщики сборной Словакии, пишет журнал Valeurs Actuelles (VA).

По предварительным данным, кража произошла в понедельник, 29 июля, в олимпийской деревне, расположенной в пригороде Парижа Сен-Дени. Приехавшие на Игры спортсмены не досчитались десяти покрышек и многочисленных запчастей для велосипедов общей стоимостью 2,3 тысячи евро (около 215 тысяч рублей). Тренер словацкой сборной уже подал заявление в полицию.

Также французское издание Le Parisien сообщило, что у японского регбиста пропало обручальное кольцо и три тысячи евро, а у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом украли банковскую карту, с которой сняли 900 евро. Отмечается, что в номерах пострадавших не было обнаружено никаких следов взлома.

А ранее главный тренер олимпийской футбольной сборной Аргентины Хавьер Маскерано заявил, что организация Олимпиады в Париже не соответствует уровню соревнований такого масштаба. Он также сообщил, что полузащитника команды Тьяго Альмаду обокрали. В частности, у игрока пропали часы и кольца.

Экс-тренера ЦСКА дерзко обокрали в Париже на полмиллиона евро посреди бела дня
Экс-тренера ЦСКА дерзко обокрали в Париже на полмиллиона евро посреди бела дня
Обложка ©

ТАСС / AP / David Goldman

Наталья Демьянова
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