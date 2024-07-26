Экс-тренера ЦСКА дерзко обокрали в Париже на полмиллиона евро посреди бела дня

Перед открытием Олимпийских игр в Париже бывшего главного тренера ЦСКА и легенду футбола Бразилии Зико обокрали на 497 тысяч евро. Об этом сообщает Le Parisien. У прославленного спортсмена увели чемодан, в котором он привёз бриллианты, часы Rolex, дорогое колье и наличные.

На Олимпиаду Артур Антунес Коимбра, более известный как Зико, прибыл в составе бразильской делегации. Он вызвал себе такси 25 июля, положил вещи в багажник, а сам сел в салон. В этот момент к водителю подбежал некий парень и начал громко возмущаться. Пока он отвлекал внимание шофёра, его подельник взломал багажный отсек авто и умыкнул вещи.

Зико 71 год. Он выступал за "Фламенго", "Удинезе" и два японских клуба. В составе сборной Бразилии Белый Пеле, как его называли фанаты, провёл 71 матч и забил 48 голов. Зико трижды признавался лучшим футболистом Южной Америки, однажды — лучшим футболистом мира по версии журнала World Soccer, дважды — лучшим футболистом Бразилии. Также он лидирует в списке снайперов самого популярного клуба Бразилии "Фламенго" с 509 мячами (в 1976 году установил клубный рекорд по голам за сезон — 56) и занимает первое место в списке бомбардиров на главном бразильском стадионе "Маракана" (333 гола). В 1992 году Зико установил рекорд чемпионатов Японии по длине серии игр, в которых футболист не уходил с поля без забитого мяча, — 11 голов в 10 матчах.

Как тренер бразилец работал в сборных Японии и Ирака, "Фенербахче", "Бунёдкоре", ЦСКА (2009 год), "Олимпиакосе" и других клубах. В последнее время он занимал должность советника в японском "Касиме Антлерс".