Избившая итальянку на Олимпиаде боксёрша-трансгендер призвала не называть её мужчиной
Алжирская боксёрша Иман Хелиф призвала не называть её мужчиной
Иман Хелиф. Обложка © ТАСС / AP / John Locher
Выступающая на Олимпиаде боксёрша из Алжира Иман Хелиф, которая провалила гендерный тест в 2023 году, призвала людей отказаться от травли в её сторону. Спортсменка намекнула на то, что хочет, чтобы её перестали называть мужчиной.
"Я отправляю сигнал людям по всему миру о необходимости придерживаться олимпийских принципов и Олимпийской хартии, воздерживаться от травли всех спортсменов, потому что это несёт последствия, серьезные последствия", — приводит слова боксёрши New York Post.
Хелиф добавила, что хейт может уничтожить человека, а также его мысли, дух и разум. Также она отметила, что ненависть разделяет людей, поэтому лучше воздержаться от травли.
Напомним, в конце июля Международный Олимпийский Комитет (МОК) разрешил двум боксёрам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде в Париже. Речь идёт о Хелиф и его коллеге из Тайваня Линь Юйтин. Боксёрский поединок между алжирским трансгендером и итальянкой Анджелой Карини вызвал настоящий скандал. Спортсменка из Италии пропустила два удара в голову и отказалась продолжать бой, покинув ринг в слезах. Как заявили во Всемирной боксёрской ассоциации (WBO), гендерный тест показал, что Хелиф – биологический мужчина.