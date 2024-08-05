Избившая итальянку на Олимпиаде боксёрша-трансгендер призвала не называть её мужчиной

Выступающая на Олимпиаде боксёрша из Алжира Иман Хелиф, которая провалила гендерный тест в 2023 году, призвала людей отказаться от травли в её сторону. Спортсменка намекнула на то, что хочет, чтобы её перестали называть мужчиной.

"Я отправляю сигнал людям по всему миру о необходимости придерживаться олимпийских принципов и Олимпийской хартии, воздерживаться от травли всех спортсменов, потому что это несёт последствия, серьезные последствия", — приводит слова боксёрши New York Post.

Хелиф добавила, что хейт может уничтожить человека, а также его мысли, дух и разум. Также она отметила, что ненависть разделяет людей, поэтому лучше воздержаться от травли.