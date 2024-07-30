Двух боксёров-трансгендеров допустили до женских соревнований на Играх в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил двум боксёрам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идёт о боксёре из Алжира Имане Хелифе и его коллеге из Тайваня Лине Юйтине. Они являются биологическими мужчинами, которые считают себя женщинами. В прошлом году обоих спортсменов отстранили от участия в чемпионате мира в Нью-Дели, поскольку после серии ДНК-тестов выяснилось, что у них повышенный уровень тестостерона. Однако это, по всей видимости, нисколько не смутило чиновников из МОК. Они считают, что оба трансгендера соответствуют критериям отбора. Так, в ближайшее время Хелиф встретится с итальянкой Анджелой Карини (категория 66 кг), а Линь проведёт бой с неназванной пока соперницей в категории 57 кг.

В свою очередь знаменитая американская олимпийская чемпионка по плаванию Нэнси Хогсхед заявила, что гендерная идеология убьёт женский спорт. По её словам, удар мужчины в среднем в 1,62 раза сильнее женского.

А ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отказался ехать на церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды по просьбе внучки. По его словам, открытие ОИ-2024 оскорбило не только христианский, но и мусульманский мир. А вся эта вакханалия, как подчеркнул Эрдоган, направлена на то, чтобы опустить людей до уровня даже ниже, чем животные.