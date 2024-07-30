"Дедушка, не стоит": Внучка отговорила Эрдогана ехать на открытие Олимпиады из-за ЛГБТ*

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поехал в Париж на церемонию открытия Олимпийских игр-2024 по просьбе 13-летней внучки. При этом он признался, что получал приглашение от лидера Франции Эмманюэля Макрона с предложением посетить мероприятие.

"Моя внучка сказала мне: "Дедушка, не стоит ехать туда". Я спросил почему, а она ответила: "Там будет ЛГБТ*-пропаганда". Она показала мне видео из соцсетей. "Хорошо, внучка, я не поеду", — сказал я ей", — отметил Эрдоган, выступая в Генштабе правящей Партии справедливости и развития.

По словам турецкого лидера, которые приводит телеканал Haber, открытие Игр оскорбило не только христианский, но и мусульманский мир. А вся эта вакханалия, как подчеркнул Эрдоган, направлена на то, чтобы опустить людей до уровня даже ниже, чем животные.