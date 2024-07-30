"Дедушка, не стоит": Внучка отговорила Эрдогана ехать на открытие Олимпиады из-за ЛГБТ*
Эрдоган: Внучка попросила не ехать меня на открытие ОИ из-за ЛГБТ*-пропаганды
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поехал в Париж на церемонию открытия Олимпийских игр-2024 по просьбе 13-летней внучки. При этом он признался, что получал приглашение от лидера Франции Эмманюэля Макрона с предложением посетить мероприятие.
"Моя внучка сказала мне: "Дедушка, не стоит ехать туда". Я спросил почему, а она ответила: "Там будет ЛГБТ*-пропаганда". Она показала мне видео из соцсетей. "Хорошо, внучка, я не поеду", — сказал я ей", — отметил Эрдоган, выступая в Генштабе правящей Партии справедливости и развития.
По словам турецкого лидера, которые приводит телеканал Haber, открытие Игр оскорбило не только христианский, но и мусульманский мир. А вся эта вакханалия, как подчеркнул Эрдоган, направлена на то, чтобы опустить людей до уровня даже ниже, чем животные.
Напомним, 26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Зрители оказались шокированы обилием пошлых сцен, оскорбляющих, в частности, христиан. Например, трансвеститы и явно "нетрадиционные" люди разыграли "Тайную вечерю", ключом которой стал голый голубой мужчина, сидевший в огромном блюде. Недовольны этим ЛГБТ*-шабашем оказались и сами французы, некоторые из которых буквально просятся в Россию.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Telegram / RTErdogan