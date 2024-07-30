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30 июля, 17:01

"Дедушка, не стоит": Внучка отговорила Эрдогана ехать на открытие Олимпиады из-за ЛГБТ*

Эрдоган: Внучка попросила не ехать меня на открытие ОИ из-за ЛГБТ*-пропаганды

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поехал в Париж на церемонию открытия Олимпийских игр-2024 по просьбе 13-летней внучки. При этом он признался, что получал приглашение от лидера Франции Эмманюэля Макрона с предложением посетить мероприятие.

"Моя внучка сказала мне: "Дедушка, не стоит ехать туда". Я спросил почему, а она ответила: "Там будет ЛГБТ*-пропаганда". Она показала мне видео из соцсетей. "Хорошо, внучка, я не поеду", — сказал я ей", — отметил Эрдоган, выступая в Генштабе правящей Партии справедливости и развития.

По словам турецкого лидера, которые приводит телеканал Haber, открытие Игр оскорбило не только христианский, но и мусульманский мир. А вся эта вакханалия, как подчеркнул Эрдоган, направлена на то, чтобы опустить людей до уровня даже ниже, чем животные.

Напомним, 26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Зрители оказались шокированы обилием пошлых сцен, оскорбляющих, в частности, христиан. Например, трансвеститы и явно "нетрадиционные" люди разыграли "Тайную вечерю", ключом которой стал голый голубой мужчина, сидевший в огромном блюде. Недовольны этим ЛГБТ*-шабашем оказались и сами французы, некоторые из которых буквально просятся в Россию.

"Прошу прощения": Голый "смурфик" с открытия Олимпиады назвался христианином и принёс извинения
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* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Telegram / RTErdogan

Наталья Демьянова
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