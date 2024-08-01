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1 августа, 14:02

Алжирский боксёр-трансгендер довёл до слёз соперницу за 46 секунд

Бой итальянки Карини и трансгендера Хелифа на ОИ в Париже продлился 46 секунд

Итальянская боксёрша Карини покинула ринг в слезах после боя с трансгендером из Алжира. Обложка © olympics.com

Итальянская боксёрша Карини покинула ринг в слезах после боя с трансгендером из Алжира. Обложка © olympics.com

На Олимпийских играх в Париже боксёрский поединок между алжирским трансгендером Иманом Хелифом и итальянкой Анджелой Карини продлился всего 46 секунд. Победу "одержал" биологический мужчина, который называет себя женщиной.

Фрагмент боксёрского поединка итальянки Карини и трансгендера Хелифа на Играх в Париже. Видео © olympics.com

Итальянка пропустила два удара в голову, из-за чего у неё отстегнулся шлем. После этого Карини отказалась продолжать бой и пожаловалась на слишком болезненные удары. Ринг спортсменка покинула в слезах. отказавшись пожимать руку "сопернице".

Алжирский боксёр-трансгендер Хелиф победно поднимает руку после боя с женщиной на Олимпиаде. Фото © ТАСС / Zuma

Алжирский боксёр-трансгендер Хелиф победно поднимает руку после боя с женщиной на Олимпиаде. Фото © ТАСС / Zuma

Как рассказывал Life.ru ранее, на Играх в Париже выступает двое мужчин, считающих себя женщинами. Речь идёт о боксёре из Алжира Имане Хелифе и его коллеге из Тайваня Лине Юйтине. В прошлом году обоих спортсменов отстранили от участия в ЧМ в Нью-Дели, поскольку после серии ДНК-тестов выяснилось, что у них повышенный уровень тестостерона. Однако это, по всей видимости, нисколько не смутило чиновников из МОК. Они считают, что оба трансгендера соответствуют критериям отбора.

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Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отказался ехать на церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды по просьбе внучки. По его словам, открытие ОИ-2024 оскорбило не только христианский, но и мусульманский мир. А вся эта вакханалия, как подчеркнул Эрдоган, направлена на то, чтобы опустить людей до уровня даже ниже, чем животные.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Наталья Демьянова
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