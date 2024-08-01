Алжирский боксёр-трансгендер довёл до слёз соперницу за 46 секунд

На Олимпийских играх в Париже боксёрский поединок между алжирским трансгендером Иманом Хелифом и итальянкой Анджелой Карини продлился всего 46 секунд. Победу "одержал" биологический мужчина, который называет себя женщиной.

Фрагмент боксёрского поединка итальянки Карини и трансгендера Хелифа на Играх в Париже. Видео © olympics.com

Итальянка пропустила два удара в голову, из-за чего у неё отстегнулся шлем. После этого Карини отказалась продолжать бой и пожаловалась на слишком болезненные удары. Ринг спортсменка покинула в слезах. отказавшись пожимать руку "сопернице".

Алжирский боксёр-трансгендер Хелиф победно поднимает руку после боя с женщиной на Олимпиаде. Фото © ТАСС / Zuma

Как рассказывал Life.ru ранее, на Играх в Париже выступает двое мужчин, считающих себя женщинами. Речь идёт о боксёре из Алжира Имане Хелифе и его коллеге из Тайваня Лине Юйтине. В прошлом году обоих спортсменов отстранили от участия в ЧМ в Нью-Дели, поскольку после серии ДНК-тестов выяснилось, что у них повышенный уровень тестостерона. Однако это, по всей видимости, нисколько не смутило чиновников из МОК. Они считают, что оба трансгендера соответствуют критериям отбора.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отказался ехать на церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды по просьбе внучки. По его словам, открытие ОИ-2024 оскорбило не только христианский, но и мусульманский мир. А вся эта вакханалия, как подчеркнул Эрдоган, направлена на то, чтобы опустить людей до уровня даже ниже, чем животные.