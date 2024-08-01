Спортсмены-растлители, грязная Сена и вспышка ковида: Топ-10 скандалов на Олимпиаде в Париже к августу Летние Олимпийские игры – 2024 стартовали 26 июля, но всего за несколько дней произошло уже много громких скандалов. Life.ru рассказывает подробнее, что же случилось в Париже за это время. 1 августа, 10:15 Церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Обложка © Getty Images / Lars Baron

Церемония открытия задела верующих

Самый главный скандал связан с церемонией открытия Олимпиады. Организаторы показали пародию на Тайную вечерю Леонардо да Винчи, которую представили люди нетрадиционной ориентации. Эта сцена не просто задела чувства верующих людей, но и вызвала резкую критику со стороны общественности. А американская технологическая компания C Spire, которая является одним из спонсоров Олимпиады, даже объявила о прекращении сотрудничества с Играми и убрала свою рекламу.

Из-за этого скандала креативное и красивое представление команд-участников с проплыванием по Сене, яркое шоу с отсылом на главные события из истории Франции и богатую культуру просто померкли. А директор по коммуникациям оргкомитета Игр в Париже Энн Дескам и сами актёры уже покаялись и были вынуждены принести извинения.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Обложка © X / Olympics

Грязная Сена

Качество воды в Сене, где должны были пройти соревнования, вызывало беспокойство ещё задолго до Олимпиады. Реку смогли очистить к старту Игр, и в ней даже успела искупаться мэр города Анн Идальго, но тут вмешались погодные условия. Из-за ливневых дождей в первые дни ОИ-2024 река вновь стала грязной.

Три дня триатлонисты ждали своего часа. Организаторы уже рассматривали два варианта: вместо триатлона провести дуатлон или перенести соревнования на резервную дату 2 августа. Только 31 июля, когда уровень болезнетворных бактерий в Сене перестал превышать норму, они всё же смогли выйти на старт.

Всё бы ничего, но Франция потратила целых 1,4 миллиарда евро на очистку реки перед Играми.

Растлитель среди участников Олимпиады

Игрок в пляжный волейбол из Нидерландов Стивен ван де Вельде подвергся жёсткой критике общественности, а фанаты освистали его во время матча на Олимпиаде. Всё из-за тёмного прошлого.

В 2014 году 19-летний спортсмен вступил в сексуальную связь с 12-летней девочкой из Англии. За изнасилование несовершеннолетнего ребёнка голландец был осуждён на четыре года. Правда, всего через год его выпустили. Ван де Вельде вернулся в спорт, женился и стал отцом. Больше в скандальные истории он не попадал, однако клеймо на нём осталось уже навсегда. МОК уверил, что спортсмен находится под постоянным наблюдением.

Однако из-за волейболиста уже пострадала известная легкоатлетка Пола Рэдклифф, которая в интервью британской радиостанции LBC пожелала удачи Стивену в Париже. Её высказывание резко осудили, и Рэдклифф пришлось публично извиняться.

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Жалобы теннисистов

Теннисисты больше всех оказались недовольны организацией Олимпиады-2024. В первую очередь они массово пожаловались на условия игры в плохую погоду. Сначала ливни мешали им выступать на открытых кортах, матчи переносились, а затем их начала мучить жара.

Британский теннисист Джек Дрейпер в интервью Daily Mail возмутился, что игрокам не создают условия при 30-градусной жаре: "Нам приходится пить практически кипяток, когда мы играем в условиях такой жары. Важно, чтобы у нас были хорошие холодильники, где вода оставалась бы холодной. Очень трудно восстанавливаться в таких условиях".

А вот Новак Джокович возмутился системой добора игроков после официальной жеребьёвки. По правилам Олимпийских игр, если теннисист снимается с турнира, его меняет представитель парного разряда. Из-за этого сербу в первом круге пришлось играть против Мэттью Эбдена, который не выступает в одиночном турнире уже два года.

Наш теннисист Даниил Медведев раскритиковал расписание матчей на Олимпиаде. После победы над австрийцем Себастьяном Офнером во втором круге и перед матчем с Феликсом Оже-Альяссимом он эмоционально высказался: "Играть завтра рано. Пока ляжешь сейчас спать, уже будет минимум два часа ночи. ITF славится этим. У АТР тоже бывает странное расписание, но они стараются подстраиваться. Тут и Рома [Сафиуллин] играл вторым запуском после того, как мы закончили пару в полночь. Странное расписание".

Из-за того, что россиянин не успел до конца восстановиться после матча в 30-градусную жару, он проиграл Оже-Альяссиму и вылетел с турнира.

Письма с угрозами

Олимпийская делегация Израиля получила 15 писем с угрозами в адрес своих спортсменов. Власти Франции уже начали расследование.

Израильская сторона назвала пока только двоих атлетов, кто получил угрозы. Ими оказались знаменосец церемонии открытия Олимпиады дзюдоист Петер Пальчик и пловец Мейрон Амир Черути. В личных сообщениях им пообещали повторить события Игр-1972 в Мюнхене, где террористы взяли в заложники атлетов в Олимпийской деревне. Тогда в результате теракта погибло 11 израильтян, а также один местный полицейский.

Помимо того, спортсмены получили приглашения на собственные похороны с датой 27 июля 2024 года. Злоумышленники также прикрепили ссылку с маршрутом до места погребения.

Речной парад в Париже во время открытия Олимпиады. Фото © X / Olympics

Вспышка коронавируса

В Париже на Играх уже несколько спортсменов заразились коронавирусом. 23 июля стало известно, что две спортсменки из женской сборной Австралии по водному поло подхватили ковид, а уже на следующий день слегли ещё три атлетки из команды. Следом бельгийская делегация сообщила, что её спортсмены получили несколько положительных тестов на коронавирус.

Заразились также пловец Адам Пити из Англии и австралийская пловчиха Лани Паллистер. При этом Пити объявил о болезни на следующий день после заплыва на дистанции 100 метров брассом, где завоевал серебряную медаль.

Несмотря на эти случаи, организаторы не планируют предпринимать меры безопасности, так как не видят угрозы для спортсменов. А вот многие очень обеспокоены вспышкой опасного вируса.

В Париже бушует коронавирус. Фото © Getty Images / Carl Recine

Высокий тестостерон у странных боксёров

Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня получили разрешение от Международного олимпийского комитета принять участие в женском турнире Игр-2024. Интересно, что ранее они были дисквалифицированы с женского чемпионата мира – 2023 из-за провала "гендерного теста", который подтвердил у них повышенный уровень тестостерона. Это значит, что они, скорее всего, являются мужчинами.

Иман Хелиф. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / imane_khelif_10

В МОК же заявили, что не видят препятствий, так как девушки соответствуют критериям отбора и прошли тестирование. Однако общественность и соперницы возмущены этим.

В свою очередь, Олимпийский комитет Алжира уверен, что таким образом их страну хотят лишить возможного золота. По их словам, высокий тестостерон объясняется медицинскими причинами.

Фото © Telegram / Двач

Подмена флагов

Несколько раз организаторы Игр-2024 путали флаги стран. Началось это ещё на церемонии открытия Олимпиады, где Южную Корею перепутали с КНДР. Затем во время выхода литовской пловчихи Руты Мейлутите на полуфинальный заплыв на дистанции 100 метров брассом вместо флага её страны появился неожиданно нейтральный AIN, под которым в Париже выступают спортсмены из России и Белоруссии.

Также организаторы перепутали флаг пловчихи Макарены Себаллос из Аргентины. Когда она выходила на соревнования, на экране висел китайский. А перед началом баскетбольного матча между командами Южного Судана и Пуэрто-Рико вместо гимна первой страны включили гимн Судана. Видимо, организаторы забыли, что в 2011 году Южный Судан получил независимость.

Во время выхода литовской пловчихи Руты Мейлутите вместо флага её страны появился неожиданно нейтральный AIN. Фото © Telegram / Спорт-Экспресс | Sport-Express ✔

Плохие условия для спортсменов

Многие атлеты жалуются на условия проживания и питание в Париже. Например, шесть пловцов из Южной Кореи были вынуждены переехать из Олимпийской деревни в отель рядом с бассейном. Они недовольны логистикой: до водного стадиона им пришлось добираться по большим пробкам в автобусе, где не работал кондиционер и были закрыты окна. Корейцы Ким Ву Мин и Хван Сон У возмутились и тем, что водитель пропустил нужный поворот и дорога заняла ещё больше времени.

Австралийская пловчиха Шайна Джек также в своих соцсетях опубликовала фотографию из "жаркого" автобуса. Её тренеру Рохау Тейлору даже пришлось обратиться в МОК, чтобы добиться комфортных условий.

Австралийская пловчиха Шайна Джек. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shayna_jack

Допинг-скандалы

На Олимпиаде-2024 выявлено уже несколько положительных допинг-проб. Первым дисквалификацию на Играх получил иранский дзюдоист Сехен Саджад. За сутки до церемонии открытия Олимпиады в его допинг-пробе обнаружили метандиенон и болденон (оба вещества помогают увеличить мышечную массу тела).

Затем в организме волейболистки из Доминиканы Лисвел Евы Мехиа обнаружили фуросемид, который применяется для выведения запрещённых веществ и приравнивается к допингу. Как сообщила сама Лисвел, это средство она принимала для лечения коленного сустава, в котором задерживалась жидкость. Следом женщина-боксёр из Нигерии Синтия Огунсемилоре провалила допинг-тест. В её организме также были обнаружены следы фуросемида.

Авторы Галина Глазко