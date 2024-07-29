Губерниева попросили не возвращаться в РФ после его слов о "неспортивной стране" 29 июля, 09:18 4121 4121 Дмитрий Губерниев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Подписчики предложили комментатору Дмитрию Губерниеву не возвращаться в Россию после его слов об "интересной" церемонии открытия Олимпиады в Париже и о том, что наша страна совсем не спортивная. Свои комментарии пользователи оставили под постом журналиста в телеграм-канале.

"И ещё раз повторю — мы совсем не спортивная страна. Спорт по большому счёту мало кого интересует. И спортсмены. Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет. Грустно. Нам ещё предстоит многое изменить и самим измениться", — ранее написал Губерниев.

Поклонники не оценили словесный выпад комментатора в сторону России и его странный призыв "меняться". Один из подписчиков заявил: "Дима, пожалуйста, не возвращайся в Россию, ты тут не нужен". Однако тут же нарвался грубость со стороны известного журналиста: "Идиот, я в Вологде".

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Авторы Татьяна Миссуми