"Куличенко прекрасная": Губерниев оценил церемонию открытия Олимпиады в Париже

Возможно, журналист обратил внимание на Куличенко после скандала, который вылился в СМИ за несколько дней до начала ОИ. Греческий портал eReportaz нашёл в Сети аккаунт с интимными фото и видео легкоатлетки Елены Куличенко, которая сменила спортивное гражданство и на ОИ стала знаменосцем сборной Кипра. Сама россиянка заявила, что на видео другая девушка, а весь контент и сгенерирован нейросетями.