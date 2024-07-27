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27 июля, 06:13
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"Куличенко прекрасная": Губерниев оценил церемонию открытия Олимпиады в Париже

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Обложка © X / Olympics

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Обложка © X / Olympics

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил церемонию открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже, которая состоялась вечером 26 июля.

"Хорошая церемония, Куличенко у Кипра прекрасная… Интересно… Да, это Олимпиада!!!" — написал он в телеграм-канале.

Возможно, журналист обратил внимание на Куличенко после скандала, который вылился в СМИ за несколько дней до начала ОИ. Греческий портал eReportaz нашёл в Сети аккаунт с интимными фото и видео легкоатлетки Елены Куличенко, которая сменила спортивное гражданство и на ОИ стала знаменосцем сборной Кипра. Сама россиянка заявила, что на видео другая девушка, а весь контент и сгенерирован нейросетями.

"Хватит Франции": Французы запросились в Россию после церемонии открытия Олимпиады в Париже
"Хватит Франции": Французы запросились в Россию после церемонии открытия Олимпиады в Париже

Напомним, вечером 26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Режиссёром шоу выступил известный французский драматург Томас Джолли, а главными звёздами на мероприятии стали певицы Селин Дион и Леди Гага, которые исполнили известную песню Эдит Пиаф La Vie en rose ("Жизнь в розовом цвете"). Однако праздник спорта был немного омрачён: многих верующих европейцев расстроила сцена церемонии, напоминающая "Тайную вечерю", однако демонстрировали её трансвеститы и представители ЛГБТ* в откровенных нарядах.

Олимпиада продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие всего 15 спортсменов из России.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Александра Вишнякова
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