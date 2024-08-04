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4 августа, 15:09

WBO: Гендерный тест показал, что боксёрша Хелиф – биологический мужчина

Иман Хелиф. Обложка © ТАСС / Zuma

Иман Хелиф. Обложка © ТАСС / Zuma

Международная ассоциация бокса (IBA) в 2022 году проводила гендерный текст для "алжирской боксёрши" Иман Хелиф и результаты исследования соответствовали мужским с биологической точки зрения. Об этом заявил вице-президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBO) и в прошлом генсек IBA Иштван Ковач.

"Проблема заключалась не в уровне тестостерона Хелиф, потому что его можно скорректировать, а в результате гендерного теста, который ясно показал, что Иман – мужчина с биологической точки зрения",приводит слова Ковача венгерская газета Magyar Nemzet.

Собеседник издания добавил, что IBA проводила тесты для ещё четверых боксёров, которые дали такой же результат. Эта информация была направлена в Международный олимпийский комитет (МОК), однако там никак на неё не отреагировали.

Две страны обратились в МОК из-за скандала с боксёрами-трансгендерами на Олимпиаде
Две страны обратились в МОК из-за скандала с боксёрами-трансгендерами на Олимпиаде

Напомним, что МОК позволил двум боксёрам-трансгендерам — алжирцу Иману Хелифу и выходцу из Тайваня Линь Юйтин — выступать в женских состязаниях на парижской Олимпиаде. Судя по всему, оба они мужчины, однако предпочитают считать себя женщинам. Их поединки быстро стали скандальными — Хелиф закончил бой с итальянкой Анджелой Карини за 46 секунд и несколько ударов по голове. Девушка не выдержала боли, сдалась и ушла с ринга в слезах. Бой Линь и представительницы Узбекистана Ситоры Турдибековвой можно назвать более конкурентным, но только если сравнивать с вышеописанной встречей: поединок закончился поражением узбечки с разгромным счётом 5:0.

Юрий Лысенко
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