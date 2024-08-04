WBO: Гендерный тест показал, что боксёрша Хелиф – биологический мужчина

Международная ассоциация бокса (IBA) в 2022 году проводила гендерный текст для "алжирской боксёрши" Иман Хелиф и результаты исследования соответствовали мужским с биологической точки зрения. Об этом заявил вице-президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBO) и в прошлом генсек IBA Иштван Ковач.

"Проблема заключалась не в уровне тестостерона Хелиф, потому что его можно скорректировать, а в результате гендерного теста, который ясно показал, что Иман – мужчина с биологической точки зрения", — приводит слова Ковача венгерская газета Magyar Nemzet.