WBO: Гендерный тест показал, что боксёрша Хелиф – биологический мужчина
Иман Хелиф. Обложка © ТАСС / Zuma
Международная ассоциация бокса (IBA) в 2022 году проводила гендерный текст для "алжирской боксёрши" Иман Хелиф и результаты исследования соответствовали мужским с биологической точки зрения. Об этом заявил вице-президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBO) и в прошлом генсек IBA Иштван Ковач.
"Проблема заключалась не в уровне тестостерона Хелиф, потому что его можно скорректировать, а в результате гендерного теста, который ясно показал, что Иман – мужчина с биологической точки зрения", — приводит слова Ковача венгерская газета Magyar Nemzet.
Собеседник издания добавил, что IBA проводила тесты для ещё четверых боксёров, которые дали такой же результат. Эта информация была направлена в Международный олимпийский комитет (МОК), однако там никак на неё не отреагировали.
Напомним, что МОК позволил двум боксёрам-трансгендерам — алжирцу Иману Хелифу и выходцу из Тайваня Линь Юйтин — выступать в женских состязаниях на парижской Олимпиаде. Судя по всему, оба они мужчины, однако предпочитают считать себя женщинам. Их поединки быстро стали скандальными — Хелиф закончил бой с итальянкой Анджелой Карини за 46 секунд и несколько ударов по голове. Девушка не выдержала боли, сдалась и ушла с ринга в слезах. Бой Линь и представительницы Узбекистана Ситоры Турдибековвой можно назвать более конкурентным, но только если сравнивать с вышеописанной встречей: поединок закончился поражением узбечки с разгромным счётом 5:0.