Второй боксёр-трансгендер разнёс узбечку на Олимпиаде в Париже

В рамках соревнований по боксу на Олимпиаде состоялся ещё один неоднозначный матч: спортсменка из Узбекистана Ситора Турдибекова уступила оппоненту из Китая Лин Ю-тинь. Нюанс в том, что китайская спортсменка, скорее всего, является биологическим мужчиной. Видеозапись боя публикуется в социальных сетях.