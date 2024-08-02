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2 августа, 17:00

Второй боксёр-трансгендер разнёс узбечку на Олимпиаде в Париже

Боксёрша Турдибекова проиграла на ОИ бой Лин Ю-тинь, провалившей гендерный тест

Поединок Лин Ю-тинь (слева) и Ситоры Турдибековой (справа). Обложка © Telegram / OlympicUz

Поединок Лин Ю-тинь (слева) и Ситоры Турдибековой (справа). Обложка © Telegram / OlympicUz

В рамках соревнований по боксу на Олимпиаде состоялся ещё один неоднозначный матч: спортсменка из Узбекистана Ситора Турдибекова уступила оппоненту из Китая Лин Ю-тинь. Нюанс в том, что китайская спортсменка, скорее всего, является биологическим мужчиной. Видеозапись боя публикуется в социальных сетях.

Боксёрский матч между спортсменкой из Узбекистана Ситорой Турдибековой и китайским оппонентом Лин Ю-тинь. Видео © X / СПЕЦРЕПОРТАЖ.KG

Узбекистанская спортсменка достойно выступила, но не смогла победить. Бой закончился с сухим счётом по очкам 5:0, а Турдибекова после боя с трудом сдерживала слёзы.

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Напомним, что МОК одобрил участие и Лин Ю-тинь, и алжирца-трансгендера Имана Хелифа в боксе среди женщин на Олимпиаде. Оба они относят себя к женскому полу, но это вызывает определённые сомнения. Ранее состоялся бой Хелифа с итальянкой Анджелой Карини, продлившийся 46 секунд и закончившийся после нескольких ударов по голове представительницы Италии, которая ушла с ринга в слезах.

Юрий Лысенко
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