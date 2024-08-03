Две страны обратились в МОК из-за скандала с боксёрами-трансгендерами на Олимпиаде
Венгрия и Болгария попросили МОК пересмотреть правила в боксе из-за Олимпиады
Олимпийские комитеты Венгрии и Болгарии попросили Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотреть правила из-за допуска проваливших гендерный тест спортсменок к женским соревнованиям по боксу на Играх в Париже. Обращения публикует Reuters.
"Мы полны решимости защищать права не только болгарских спортсменок, но и всех женщин-спортсменок, которым может быть потенциально нанесён ущерб из-за участия представителей противоположного пола в женских соревнованиях", — говорится в заявлении НОК Болгарии.
Комитет также выразил своё беспокойство за состояние здоровья женщин-спортсменок, так как научно доказано, что удары мужчин намного мощнее. НОК Венгрии же немедленно инициировал консультацию со спортивным директором МОК для прояснения ситуации.
"Мы также консультируемся с руководством Олимпийского комитета Италии и других национальных олимпийских комитетов, чьи спортсмены выступают в этом виде", — говорится в заявлении.
МОК, в свою очередь, заявил, что две спортсменки стали "жертвами внезапного и произвольного решения IBA, когда они были внезапно дисквалифицированы без какой-либо надлежащей правовой процедуры". Правление IBA ратифицировало решение и постановило, что должна быть установлена "чёткая процедура гендерного тестирования".
"Текущая агрессия против этих двух спортсменок полностью основана на этом произвольном решении, которое было принято без какой-либо надлежащей процедуры, особенно учитывая, что спортсмены участвовали в соревнованиях высшего уровня в течение многих лет. Правила допуска не должны меняться во время текущих соревнований, и любое изменение правил должно следовать соответствующим процедурам и должно быть основано на научных доказательствах", — сказано в ответе комитета.
МОК разрешил двум боксёрам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже: это алжирец Иман Хелиф и атлет из Тайваня Линь Ю-тин. По своей природе они мужчины, но считают себя женщинами. Хелиф одолел свою соперницу из Италии Анджелу Карини всего за 46 секунд, нанеся ей несколько ударов в голову. Итальянка сдалась и покинула ринг в слезах. А второй боксёр-трансгендер разнёс узбечку на Олимпиаде в Париже. Бой закончился с сухим счётом 5:0 в пользу Ю-тинь.
Telegram / OlympicUz