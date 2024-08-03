Две страны обратились в МОК из-за скандала с боксёрами-трансгендерами на Олимпиаде

Олимпийские комитеты Венгрии и Болгарии попросили Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотреть правила из-за допуска проваливших гендерный тест спортсменок к женским соревнованиям по боксу на Играх в Париже. Обращения публикует Reuters.

"Мы полны решимости защищать права не только болгарских спортсменок, но и всех женщин-спортсменок, которым может быть потенциально нанесён ущерб из-за участия представителей противоположного пола в женских соревнованиях", — говорится в заявлении НОК Болгарии.

Комитет также выразил своё беспокойство за состояние здоровья женщин-спортсменок, так как научно доказано, что удары мужчин намного мощнее. НОК Венгрии же немедленно инициировал консультацию со спортивным директором МОК для прояснения ситуации.

"Мы также консультируемся с руководством Олимпийского комитета Италии и других национальных олимпийских комитетов, чьи спортсмены выступают в этом виде", — говорится в заявлении.

МОК, в свою очередь, заявил, что две спортсменки стали "жертвами внезапного и произвольного решения IBA, когда они были внезапно дисквалифицированы без какой-либо надлежащей правовой процедуры". Правление IBA ратифицировало решение и постановило, что должна быть установлена "чёткая процедура гендерного тестирования".