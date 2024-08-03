3 августа будет 44 года с церемонии закрытия Олимпийских игр 1980 года — как это было

Ровно 44 года назад — 3 августа 1980 года — из Москвы улетел олимпийский мишка. Именно в этот день была церемония закрытия Олимпиады, которая не оставила равнодушными зрителей. Да, Олимпийские игры, проходившие в Москве, не смог превзойти никто, но дело не в размахе мероприятия, технологиях или декорациях. Главное, чем Россия отличается от других стран, — своей необыкновенной культурой. Только у нас решили объединить масштабное шоу и душераздирающий сценарий, чтобы тронуть сердца даже самых чёрствых болельщиков. Совсем скоро состоится церемония закрытия Олимпийских игр в Париже 2024 года — чего ждать от организаторов в завершение после такого открытия, даже представить страшно. Life.ru предлагает поностальгировать и вспомнить, как закрывали Олимпиаду 44 года назад в Москве.

Как проходила церемония закрытия Олимпиады-80 в Москве

Церемония закрытия Олимпийских игр в Москве: почему Мишка улетел. Фото © ТАСС / Майстерман Семён, Науменков Николай

Олимпийские игры 1980 года стали важным событием для всего СССР. Местом их проведения, конечно же, выбрали Москву. Прошло мероприятие не без проблем. Дело в том, что в 1979 году советские войска вошли в Афганистан, это не одобрили многие страны. В итоге более 60 государств отказались от участия в Олимпиаде, проходившей в Москве. Хуже от этого Игры не стали, особенно учитывая тот факт, что многие спортсмены из бойкотирующих стран приехали выступить под нейтральным флагом. Что касается организации мероприятия, то оно прошло практически идеально и показало, как в СССР принимают гостей.

Одним из самых запоминающихся и трогательных моментов стало прощание с олимпийским мишкой. 3 августа символ Олимпиады улетел на воздушных шариках со стадиона "Лужники" под песню "До свидания, Москва", которую исполнили Лев Лещенко и Татьяна Анциферова. Это представление вызвало слёзы почти у всех зрителей, сидевших на трибунах, и даже у тех, кто смотрел церемонию через экраны стареньких советских телевизоров. Такого эмоционального закрытия Олимпийских игр не было ни до 1980 года, ни после, ведь настоящая душа и чувство прекрасного, кажется, есть только у нас.

Чем запомнилась церемония закрытия Олимпийских игр 2014 года

Олимпийские игры – 2014 в Сочи вновь "закрывал" Мишка, который напомнил зрителям об Олимпиаде 1980 года. Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Спустя 34 года Олимпиада вновь пришла к нам в гости, только уже не в СССР, а в Российскую Федерацию. Как известно, для проведения спортивного торжества был выбран город Сочи. За четыре года подготовки было построено множество спортивных объектов, а также значительно улучшена инфраструктура. Благодаря таким новшествам город Сочи стал идеальной площадкой для проведения Олимпийских игр.

Но давайте вспомним, как в Сочи провожали спортсменов и закрывали Олимпиаду. Важной частью церемонии стало посвящение зрителей в русскую культуру, её передали через живопись, литературу, балет, музыку и даже цирковое искусство. Главными талисманами Олимпийских игр 2024 стали Мишка, Зайка и Леопард. Несложно догадаться, что Мишка был отсылкой к Мишке 1980 года, хотя его внешний вид всё же изменили. В самом конце церемонии все три символа Олимпиады вышли на сцену. Напоминая об Олимпийских играх, проходивших в Москве, прозвучал фрагмент песни "До свидания, Москва". В этот раз, правда, Мишка никуда улетать не стал, а символично задул олимпийский огонь. Стоит отметить, что это прощание стало не менее трогательным, чем в 1980 году, и также наполнило глаза зрителей слезами.

Церемония закрытия Олимпиады в Париже: чего ожидать 11 августа

Как пройдёт церемония закрытия Олимпиады в Париже: ждать ли трансгендеров и шуток над христианами. Фото © Getty Images / François-Xavier Marit-Pool

Как известно, церемония открытия Олимпийских игр в Париже вызвала большой резонанс во всём мире. Организаторы хотели удивить необычным подходом, но явно перестарались и сотворили что-то ужасное, чем обидели христиан всего мира. Церемония закрытия пройдёт более традиционно: во-первых, французы отказались от идеи проведения её в городе и выбрали стадион "Стад де Франс". В официальных источниках Олимпиады-2024 говорится, что в церемонии примут участие "всемирно известные певцы" и более сотни артистов, танцоров, музыкантов. Часть представления будет проведена в воздухе. Также в сценарии обязательными пунктами будут: парад спортсменов, награждение медалями, речи и гашение огня. Надеемся, что в этот раз всё пройдёт более культурно, чем было на открытии.