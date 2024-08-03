Ким Чен Ын из резиновой лодки провёл спасательную операцию в зоне наводнения

В Северной Корее бушуют сильные наводнения. Это требует от лидера страны Ким Чен Ына постоянного внимания, а иногда даже личного присутствия, чтобы прямо на месте руководить спасательными работами. В этот раз северокорейскому политику пришлось работать, сидя в надувной лодке. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).









Глава КНДР прибыл в проблемный район, чтобы прямо с перрона запрыгнуть в резиновую лодку, которая под его чутким предводительством отправилась на осмотр затопленных земель.

Возможно, решение пересесть в лодку было спонтанным, поскольку "прикид", подобранный Ким Чен Ыном, едва ли соответствует обстановке, в которой находится на фотографиях глава КНДР.