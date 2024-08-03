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3 августа, 09:43

Ким Чен Ын из резиновой лодки провёл спасательную операцию в зоне наводнения

Ким Чен Ын объехал затопленный район КНДР на резиновой лодке

Ким Чен Ын бороздит затопленные территории. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын бороздит затопленные территории. Фото © ЦТАК

В Северной Корее бушуют сильные наводнения. Это требует от лидера страны Ким Чен Ына постоянного внимания, а иногда даже личного присутствия, чтобы прямо на месте руководить спасательными работами. В этот раз северокорейскому политику пришлось работать, сидя в надувной лодке. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

  • Лодка Ким Чен Ына бороздит затопленные территории. Фото © ЦТАК
    Лодка Ким Чен Ына бороздит затопленные территории. Фото © ЦТАК
  • Ким Чен Ын бороздит затопленные территории. Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын бороздит затопленные территории. Фото © ЦТАК
  • Ким Чен Ын бороздит затопленные территории. Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын бороздит затопленные территории. Фото © ЦТАК
  • Ким Чен Ын бороздит затопленные территории. Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын бороздит затопленные территории. Фото © ЦТАК

Лодка Ким Чен Ына бороздит затопленные территории. Фото © ЦТАК

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Глава КНДР прибыл в проблемный район, чтобы прямо с перрона запрыгнуть в резиновую лодку, которая под его чутким предводительством отправилась на осмотр затопленных земель.

Возможно, решение пересесть в лодку было спонтанным, поскольку "прикид", подобранный Ким Чен Ыном, едва ли соответствует обстановке, в которой находится на фотографиях глава КНДР.

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Ким Чен Ын любит лично присутствовать на месте, если речь идёт о возможной угрозе жизни граждан, как это случилось на сей раз. Ранее он посетил тонущий район КНДР, где устроил взбучку местным властям, которые оказались не готовы к ЧС, а также на личном примере показал, как нужно руководить операцией по спасению людей.

Владимир Озеров
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