Ким Чен Ын из резиновой лодки провёл спасательную операцию в зоне наводнения
Ким Чен Ын объехал затопленный район КНДР на резиновой лодке
Ким Чен Ын бороздит затопленные территории. Фото © ЦТАК
В Северной Корее бушуют сильные наводнения. Это требует от лидера страны Ким Чен Ына постоянного внимания, а иногда даже личного присутствия, чтобы прямо на месте руководить спасательными работами. В этот раз северокорейскому политику пришлось работать, сидя в надувной лодке. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Глава КНДР прибыл в проблемный район, чтобы прямо с перрона запрыгнуть в резиновую лодку, которая под его чутким предводительством отправилась на осмотр затопленных земель.
Возможно, решение пересесть в лодку было спонтанным, поскольку "прикид", подобранный Ким Чен Ыном, едва ли соответствует обстановке, в которой находится на фотографиях глава КНДР.
Ким Чен Ын любит лично присутствовать на месте, если речь идёт о возможной угрозе жизни граждан, как это случилось на сей раз. Ранее он посетил тонущий район КНДР, где устроил взбучку местным властям, которые оказались не готовы к ЧС, а также на личном примере показал, как нужно руководить операцией по спасению людей.