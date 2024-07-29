Ким Чен Ын приехал в тонущий район КНДР и показал, как нужно спасать людей ЦТАК: Ким Чен Ын лично помогал эвакуировать граждан из зоны затопления в КНДР 29 июля, 08:12 Ким Чен Ын во время спасения населения от наводнения. Фото © ЦТАК

Председатель КНДР Ким Чен Ын лично лично помогал эвакуировать граждан из района, где была угроза подтопления после проливных дождей, он также отчитал местные власти за неготовность к ЧС. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын во время спасения населения от наводнения. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын во время спасения населения от наводнения. Фото © ЦТАК

27 июля река Амноккан вышла из берегов и стала угрожать прилегающим территориям. В опасности оказались почти пять тысяч жителей города Синыйджу и провинции Пхёнан-Пукто. Ким Чен Ын уже на следующий день прибыл в пострадавший регион и взял на себя руководство эвакуацией населения, также были привлечены более 10 вертолётов ВВС и судов, на которых вывозились жители.

Ким Чен Ын пробыл на месте до полного завершения операции и встретился со спасёнными в местном аэропорту, несмотря на разгул стихии. Лидер Северной Кореи поблагодарил спасателей, лично пожал руку пилотам и похвалил, что на эвакуацию ушла только четверть дня.

Накануне сообщалось, что в Дагестане река Самур вышла из берегов после затяжных ливневых дождей, в итоге несколько населённых пунктов оказались без электричества из-за того, что водные потоки снесли столбы с проводами.

Авторы Татьяна Миссуми