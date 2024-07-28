В Дагестане река вышла из берегов и оставила без света несколько сёл

В Дагестане река Самур вышла из берегов после затяжных ливневых дождей, в итоге несколько населённых пунктов оказались без электричества из-за того, что водные потоки снесли столбы с проводами. Об этом сообщает SHOT.