В Дагестане река вышла из берегов и оставила без света несколько сёл
В Дагестане река Самур вышла из берегов после затяжных ливневых дождей, в итоге несколько населённых пунктов оказались без электричества из-за того, что водные потоки снесли столбы с проводами. Об этом сообщает SHOT.
В селе Шиназ сложилась наиболее неприятная ситуация: река просто снесла несколько участков и затопила все подъездные дороги. Точный ущерб от взбунтовавшейся реки пока ещё уточняется.
Ранее сообщалось, что 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Вода затопила все ближайшие улицы, и жителям пришлось спасаться на крышах. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительной информации, плотина разрушилась из-за осадков. По словам областных властей, ситуация в регионе остаётся напряжённой.