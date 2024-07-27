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27 июля, 04:10

На 10 градусов ниже: В Москве ожидаются дожди и значительное похолодание

Москва столкнётся с похолоданием c 29 июля — температура упадёт на 10 градусов

С начала августа температура будет расти и вернётся тёплая летняя погода. Обложка © Life.ru

С начала августа температура будет расти и вернётся тёплая летняя погода. Обложка © Life.ru

Последнюю неделю июля москвичей баловала тёплая и солнечная погода, однако в начале следующей недели она резко изменится. Как рассказала kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, с 29 июля область окажется в зоне холодного циклона, что приведёт к значительному снижению температуры.

Ожидается, что днём в понедельник температура упадёт до +19…+22 °C, что на 10 градусов ниже привычных значений. Дожди будут идти почти круглосуточно, а температура будет колебаться, начиная с более тёплого утра и переходя к прохладной второй половине дня.

Во вторник, 30 июля, температура ещё больше понизится до +17…+20 °C, а в среду, 31 июля, будет колебаться между +18…+23 °C. Заморозков не ожидается. Ночи останутся относительно тёплыми, не ниже 10–11 градусов.

Согласно прогнозу, в первых числах августа температура снова начнёт расти и на следующей неделе обещает вернуться тёплая летняя погода.

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Ранее сообщалось, что в Москве могут появиться шаровые молнии, связанные с ожидаемыми частыми грозами. Эти редкие явления, которые чаще всего наблюдаются в конце июля и середине августа, являются вторичным эффектом после линейных молний. В России ежегодно фиксируется до 15 шаровых молний, и обычно в Москве наблюдается не более трёх.

Кирилл Сосновских
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