На 10 градусов ниже: В Москве ожидаются дожди и значительное похолодание

Последнюю неделю июля москвичей баловала тёплая и солнечная погода, однако в начале следующей недели она резко изменится. Как рассказала kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, с 29 июля область окажется в зоне холодного циклона, что приведёт к значительному снижению температуры.

Ожидается, что днём в понедельник температура упадёт до +19…+22 °C, что на 10 градусов ниже привычных значений. Дожди будут идти почти круглосуточно, а температура будет колебаться, начиная с более тёплого утра и переходя к прохладной второй половине дня.

Во вторник, 30 июля, температура ещё больше понизится до +17…+20 °C, а в среду, 31 июля, будет колебаться между +18…+23 °C. Заморозков не ожидается. Ночи останутся относительно тёплыми, не ниже 10–11 градусов.

Согласно прогнозу, в первых числах августа температура снова начнёт расти и на следующей неделе обещает вернуться тёплая летняя погода.