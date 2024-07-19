Синоптик спрогнозировал погоду в Москве до конца лета

Жаркая погода в Москве постепенно идёт на спад. В ближайшие полторы недели температура ощутимо снизится, однако тепло продержится вплоть до конца лета. Таким прогнозом поделился синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Метеоролог отметил, что конец июля омрачит налетевший холодный фронт. Тем не менее уже в первых числах августа вновь установится тёплая погода.

"Незначительное похолодание задержится ненадолго. Поэтому в августе будет тёплая погода", — пояснил Ильин в беседе с "Вечерней Москвой".

И всё же синоптик призвал не ждать столь изнуряющей жары, что царила в столичном регионе практически весь июль. В последнем месяце лета ожидается температура воздуха от 21 до 26 градусов.