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Регион
18 июля, 19:21

Юг России продолжит изнывать от жары

Синоптик Шувалов: На юге России ожидается "символическое" ослабление жары

На юге России ожидается "символическое" ослабление жары. Обложка © Life.ru

На юге России ожидается "символическое" ослабление жары. Обложка © Life.ru

Южные регионы России продолжат изнывать от жары. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Собеседник "Комсомолки" рассказал, что ожидающееся в выходные ослабление жары будет "символическим". По его словам, с 40 градусов тепла температура опустится до 35, что, в свою очередь, является слишком небольшим показателем для того, чтобы принести облегчение гражданам.

"Над югом России на очень продолжительное время сформировался "купол высотного гребня", поэтому воздух тянется с севера Африки буквально", — заявил Шувалов.

Кроме того, синоптик немного обнадёжил местных жителей. Он сообщил, что следующий год не должен быть слишком жарким.

Из-за аномальной жары в Москве завелись гигантские осы из южных регионов
Из-за аномальной жары в Москве завелись гигантские осы из южных регионов

Ранее Life.ru писал, что в Краснодарском крае жара достигла пика. Местные жители даже смогли приготовить яичницу под солнцем на балконе.

Алексей Соловьёв
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