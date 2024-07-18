Юг России продолжит изнывать от жары

Южные регионы России продолжат изнывать от жары. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Собеседник "Комсомолки" рассказал, что ожидающееся в выходные ослабление жары будет "символическим". По его словам, с 40 градусов тепла температура опустится до 35, что, в свою очередь, является слишком небольшим показателем для того, чтобы принести облегчение гражданам.

"Над югом России на очень продолжительное время сформировался "купол высотного гребня", поэтому воздух тянется с севера Африки буквально", — заявил Шувалов.

Кроме того, синоптик немного обнадёжил местных жителей. Он сообщил, что следующий год не должен быть слишком жарким.