Житель Краснодара пожарил яичницу под палящим солнцем на 42-градусной жаре

В Краснодарском крае жара достигла пика. Местные жители даже смогли приготовили яичницу под солнцем на балконе. Видео нестандартного кулинарного процесса разлетелось по соцсетям.

Автор видео бросает на раскаленную сковородку разбитое яйцо, которое за секунды превращается в готовый завтрак. Сейчас на курортах края температура поднялась до 42 градусов, а ближайшее похолодание ждёт местных жителей и туристов только через неделю.