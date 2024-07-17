Житель Краснодара пожарил яичницу под палящим солнцем на 42-градусной жаре
В Краснодарском крае жара достигла пика. Местные жители даже смогли приготовили яичницу под солнцем на балконе. Видео нестандартного кулинарного процесса разлетелось по соцсетям.
Жители Краснодара смогли пожарить яичницу на солнце из-за аномальной жары. Видео © VK / Подслушано Краснодар
Автор видео бросает на раскаленную сковородку разбитое яйцо, которое за секунды превращается в готовый завтрак. Сейчас на курортах края температура поднялась до 42 градусов, а ближайшее похолодание ждёт местных жителей и туристов только через неделю.
Как сообщал Life.ru, аномальная жара накрыла несколько регионов России. Например, в Ростовской области из-за сильного зноя вводятся веерные отключения электричества. Похожая ситуация в Крыму и Севастополе. Там электроносители не выдерживают нагрузки, поэтому власти ввели график отключения энергии.
VK / Подслушано Краснодар