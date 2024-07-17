Из-за жары в Ростовской области вводят временные отключения электричества

Из-за жары во многих городах Ростовской области вводятся веерные отключения электричества. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём телеграм-канале. По его словам, высоковольтная линия не выдерживает зноя, поэтому пришлось прибегнуть к таким мерам.