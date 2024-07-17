Из-за жары в Ростовской области вводят временные отключения электричества
Из-за жары во многих городах Ростовской области вводятся веерные отключения электричества. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём телеграм-канале. По его словам, высоковольтная линия не выдерживает зноя, поэтому пришлось прибегнуть к таким мерам.
"В 12:20 мск из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей части городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий области", — написал глава региона.
Накануне Life.ru сообщал, что сбой в работе генерирующего оборудования произошёл на Ростовской АЭС. В связи с этим были введены временные ограничения потребления электроэнергии на Юге России. Уточнялось, что энергоблок станции отключился из-за нарушений на турбогенераторе. По подсчётам, авария энергосистемы оставила без света 2,5 миллиона человек.
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