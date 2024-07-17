В Минэнерго озвучили масштабы последствий остановки энергоблока Ростовской АЭС
Минэнерго: Авария энергосистемы юга РФ оставила без света 2,5 миллиона человек
Авария в энергосистеме на юге России, случившаяся 16 июля, повлекла за собой отключение электричества у приблизительно 2,5 миллиона человек. Об этом в рамках Кавказского инвестиционного форума заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.
"Вчерашняя большая авария, череда событий, после которой мы были вынуждены на юге страны вводить серьёзные ограничения, более 2,5 млн человек остались без электроснабжения", — сказал он.
Напомним, что вчера днём случился сбой работы оборудования атомной электростанции в Ростове. Отключение энергоблока было вызвано неполадкой турбогенератора. Ситуация потребовала ввода временных ограничений на потребление электричества в южной части России. К настоящему моменту подачу энергии в большую часть пострадавших регионов восстановили, а сегодня остановленный энергоблок вновь подключили к сети.
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