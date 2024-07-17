В Минэнерго озвучили масштабы последствий остановки энергоблока Ростовской АЭС

Авария в энергосистеме на юге России, случившаяся 16 июля, повлекла за собой отключение электричества у приблизительно 2,5 миллиона человек. Об этом в рамках Кавказского инвестиционного форума заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Вчерашняя большая авария, череда событий, после которой мы были вынуждены на юге страны вводить серьёзные ограничения, более 2,5 млн человек остались без электроснабжения", — сказал он.