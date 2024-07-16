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16 июля, 12:14

В Бурятии около 115 тысяч человек остались без электричества

Цыденов: В Бурятии под отключение электроэнергии попали 7 МО и город Улан-Удэ

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил об отключении одного из трёх энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию для потребителей в двух российских регионах — для самой Бурятии и для Забайкальского края. Было принято решение о введении временного отключения электричества как минимум в пяти районах — Кабанском, Хоринском,  Заиграевском, Мухоршибирском и Тарбагатайском. Нет света и в столице республики — Улан-Удэ.

По данным на этот час, отключение коснулось 115 265 потребителей.

"Причина отключения блока устанавливается", — написал Цыденов у себя в Telegram.

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А ранее аномальная жара оставила без света жителей нескольких районов Ростовской области и Кубани. Суммарно в двух регионах без света остались 268 тысяч потребителей. Сейчас ситуация выровнялась.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jan von nebenan

Алексей Берковиц
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