В Бурятии около 115 тысяч человек остались без электричества
Цыденов: В Бурятии под отключение электроэнергии попали 7 МО и город Улан-Удэ
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил об отключении одного из трёх энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию для потребителей в двух российских регионах — для самой Бурятии и для Забайкальского края. Было принято решение о введении временного отключения электричества как минимум в пяти районах — Кабанском, Хоринском, Заиграевском, Мухоршибирском и Тарбагатайском. Нет света и в столице республики — Улан-Удэ.
По данным на этот час, отключение коснулось 115 265 потребителей.
"Причина отключения блока устанавливается", — написал Цыденов у себя в Telegram.
А ранее аномальная жара оставила без света жителей нескольких районов Ростовской области и Кубани. Суммарно в двух регионах без света остались 268 тысяч потребителей. Сейчас ситуация выровнялась.
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