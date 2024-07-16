В Бурятии около 115 тысяч человек остались без электричества

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил об отключении одного из трёх энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию для потребителей в двух российских регионах — для самой Бурятии и для Забайкальского края. Было принято решение о введении временного отключения электричества как минимум в пяти районах — Кабанском, Хоринском, Заиграевском, Мухоршибирском и Тарбагатайском. Нет света и в столице республики — Улан-Удэ.