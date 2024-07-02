"Пользуйтесь не отвлекаясь": Этот вид приборов съедает больше всего электричества, предупредил эксперт

На фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России некоторые могут задуматься о способах экономии электроэнергии и более разумном использовании самой прожорливой техники. По словам эксперта по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ общероссийского общественного движения "За права человека" Виктора Федорука, больше остальных потребляют нагревательные приборы — например, те же плиты, обогреватели или утюги.

"К сожалению, мне неизвестны энергосберегающие утюги. Тут просто надо пользоваться ими не отвлекаясь", — отметил собеседник РИА "ФедералПресс".

Помочь сэкономить могут и энергосберегающие светодиодные лампы, а также замена старых стиральных машин и холодильников на современные, потребляющие меньше электричества.