"Пользуйтесь не отвлекаясь": Этот вид приборов съедает больше всего электричества, предупредил эксперт
Эксперт Федорук назвал нагревательные электроприборы самыми прожорливыми
На фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России некоторые могут задуматься о способах экономии электроэнергии и более разумном использовании самой прожорливой техники. По словам эксперта по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ общероссийского общественного движения "За права человека" Виктора Федорука, больше остальных потребляют нагревательные приборы — например, те же плиты, обогреватели или утюги.
"К сожалению, мне неизвестны энергосберегающие утюги. Тут просто надо пользоваться ими не отвлекаясь", — отметил собеседник РИА "ФедералПресс".
Помочь сэкономить могут и энергосберегающие светодиодные лампы, а также замена старых стиральных машин и холодильников на современные, потребляющие меньше электричества.
Напомним, 1 июля в России повысились тарифы ЖКХ. Life.ru подробно рассказывал об изменениях. Например, в Татарстане вырастут расценки на управление жилым фондом, уборку придомовой территории и мест общего пользования, обслуживание инженерных сетей и капитальный ремонт. Индексация составит 6%.
Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso