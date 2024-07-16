В российских регионах продолжаются отключения электричества
Глава администрации Пятигорска сообщил об отключении электроэнергии
В Ставропольском крае ввели график временного отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава администрации Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
"Частично обесточены потребители города Пятигорска, посёлков Горячеводский, Свободы, Винсады, Энергетик", — говорится в сообщении "Пятигорскэнерго", которое опубликовал у себя в телеграм-канале Ворошилов.
Уточняется, что ограничения продлятся от 1,5 до до четырёх часов. Кроме того, временные отключения электроэнергии введены в Кабардино-Балкарии. Как сообщил глава республики местные власти находятся на постоянной связи с коллегами из Ростовской области.
"Временные отключения электричества имеют место и в нашей республике. Это частично: город Нальчик, некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладненского и Чегемского районов", — написал он.
Сегодня днём Минэнерго РФ сообщило о сбое в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. В связи с этим были введены временные ограничения потребления электроэнергии на Юге России. Уточнялось, что энергоблок Ростовской АЭС отключился из-за неполадок на турбогенераторе
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