В российских регионах продолжаются отключения электричества

В Ставропольском крае ввели график временного отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава администрации Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Частично обесточены потребители города Пятигорска, посёлков Горячеводский, Свободы, Винсады, Энергетик", — говорится в сообщении "Пятигорскэнерго", которое опубликовал у себя в телеграм-канале Ворошилов.

Уточняется, что ограничения продлятся от 1,5 до до четырёх часов. Кроме того, временные отключения электроэнергии введены в Кабардино-Балкарии. Как сообщил глава республики местные власти находятся на постоянной связи с коллегами из Ростовской области.