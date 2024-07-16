Энергоблок Ростовской АЭС отключился из-за неполадок на турбогенераторе

Один из четырёх энергоблоков Ростовской атомной электростанции (АЭС) отключился под действием автоматики вследствие неполадок неполадок на турбогенераторе. Радиационный фон на объекте и в его окрестностях в норме, сообщила пресс-служба госкорпорации "Росатом".

"На одном из блоков Ростовской атомной электростанции были зафиксированы неполадки на турбинном оборудовании. Энергоблок отключён действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе", — рассказали в "Росатоме" и добавили, что в настоящее время специалисты работают над выяснением причин слулчившегося.