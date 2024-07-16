Ограничения потребления электроэнергии введены на юге из-за сбоя на Ростовской АЭС

В работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС произошёл сбой, из-за этого введены временные ограничения потребления электроэнергии на Юге России. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

"В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", — говорится в сообщении ведомства.

Восстановительные работы на особом контроле у Минэнерго РФ.