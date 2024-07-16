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16 июля, 13:45

Ограничения потребления электроэнергии введены на юге из-за сбоя на Ростовской АЭС

В работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС произошёл сбой, из-за этого введены временные ограничения потребления электроэнергии на Юге России. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

"В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", — говорится в сообщении ведомства.

Восстановительные работы на особом контроле у Минэнерго РФ.

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Напомним, что в начале июля из-за высокого потребления электроэнергии на фоне аномальной жары в Краснодарском крае и Ростовской области также произошли отключения. Суммарно в двух регионах тогда без света остались 268 тысяч потребителей.

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Freepik.com / jeswin

Александра Вишнякова
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