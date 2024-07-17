Отключённый из-за сбоя энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети
Энергоблок №1 Ростовской атомной электростанции возобновил работу, сообщает "Росэнергоатом". Это произошло после проверки оборудования.
"К 5:45 утра 17 июля блок несёт полную нагрузку в 1000 мегаватт", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Сейчас энергоблок выдаёт электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет.
Напомним, сбой в работе оборудования на Ростовской АЭС произошёл днём 16 июля. Энергоблок станции отключился из-за неполадок на турбогенераторе. В связи с этим были введены временные ограничения потребления электроэнергии на Юге России. К настоящему моменту восстановлено электроснабжение в большинстве регионов.
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