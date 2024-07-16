Отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе произошли из-за жары
В Крыму и Севастополе происходят отключения электричества, так как из-за аномальной жары электроносители не выдерживают нагрузки. Об этом сообщили в энергоснабжающих компаниях регионов.
"В связи с аномально высокими температурами воздуха для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма по команде диспетчера филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в г. Севастополе выведен график временного отключения потребления", — говорится в сообщении "Севастопольэнерго".
"Крымэнерго" также предупредила жителей о введении веерных отключений света. В республике под отключение попали Ялта, Алушта, Судак, Феодосия, Керчь, а также другие населённые пункты.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что из-за сильной жары в Крыму вспыхнули пожары. Однако сегодня в МВД сообщили настоящую причину возгорания: виновником оказался 50-летний крымчанин, который резал металл болгаркой во дворе своего дома в посёлке Коктебель. Из-за него возгорание распространилось на территорию Карадагского природного заповедника, где насчитывается свыше 5500 видов животных, 193 из которых внесены в Красную книгу региона.
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