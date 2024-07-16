Отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе произошли из-за жары

В Крыму и Севастополе происходят отключения электричества, так как из-за аномальной жары электроносители не выдерживают нагрузки. Об этом сообщили в энергоснабжающих компаниях регионов.

"В связи с аномально высокими температурами воздуха для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма по команде диспетчера филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в г. Севастополе выведен график временного отключения потребления", — говорится в сообщении "Севастопольэнерго".

"Крымэнерго" также предупредила жителей о введении веерных отключений света. В республике под отключение попали Ялта, Алушта, Судак, Феодосия, Керчь, а также другие населённые пункты.