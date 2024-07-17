Уставшим от изнурительной жары москвичам пообещали долгожданное похолодание

Жара, духота и палящее солнце в столичном регионе скоро уйдут. В ближайшее время температура воздуха сбавит обороты и станет более комфортной благодаря дождям, которые пройдут в Москве и области. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам эксперта, ночью 18 июля в Москве будет от +18 до +20 градусов тепла, в области — от +17 до +25. Днём ожидается облачная погода с прояснениями. При этом в обеденное время воздух не будет таким тёплым, как весь июль. Москва прогреется лишь до +26–28 градусов, а область — до 23–28.

"В столице ночью прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременный дождь. По области местами пройдёт сильный дождь, особенно на севере и северо-востоке. Не исключено, что где-то прогремит гроза", — объяснил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Весь конец текущей недели — пятница, суббота и воскресенье — также пройдёт в комфортных погодных условиях. Во все дни в Москве ожидается переменная облачность с кратковременным дождём.

"Начало следующей недели ожидается тоже с небольшим кратковременным дождём. Ночью — от 13 до 18 градусов тепла, облачно. Днём — плюс 21–26 градусов. Ветер будет северо-западным со скоростью 2–7 метров в секунду", — заключил Ильин.