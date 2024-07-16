Белая медведица Айка из Московского зоопарка в жару охлаждается в бассейне на зависть всем

Летний зной не мешает белой медведице Айке наслаждаться жизнью и получать максимум удовольствия. В Московском зоопарке показали, как она развлекает себя в такую погоду, — и такому досугу позавидует каждый.

Белая медведица из столичного зоопарка играет, купается и нежится на летнем солнце. Видео © Telegram / Московский зоопарк

На опубликованных кадрах видно, как медведица нежится в бассейне и играет со своими игрушками, иногда прерываясь для того, чтобы посмотреть по сторонам и подставиться солнечным лучам. Особенно ей понравилось одно из вёдер, которое она даже примерила как головной убор.

"У нашей Айки всё стабильно: в жаркую погоду она охлаждается в бассейне со своими любимыми игрушками — вёдрами, бочками и мячами", — описали отдых медведицы в Московском зоопарке.