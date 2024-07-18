Из-за аномальной жары в Москве завелись гигантские осы из южных регионов

Потепление приводит к тому, что членистоногие и насекомые из южных регионов перебираются на север. В частности в Москве и Московской области заметили два вида ос, которые обычно обитают на югах: ос пелопей и сколий-гигантов. Об этом сообщил энтомолог Роман Хряпин.

"Стали фиксировать осу пелопею — это южный вид ос, которые охотятся на пауков. Их можно встретить в домах у нас, они строят гнезда из глины. Это одиночная особь, поэтому опасности они не представляют. Гигантские сколии совсем недавно появились — самые крупные осы (а также самые крупные представители перепончатокрылых в Европе. — Прим. Life.ru)", — объяснил он в беседе с агентством городских новостей "Москва".

Хряпин добавил, что в Московский регион уже как несколько лет тому назад мигрировали богомолы, которые ранее в этих краях не водились. Кроме того, теперь тут водятся испанские слизни и пауки-осы (Argiope bruennichi), укусы которых, к слову, весьма болезненны и ядовиты, но, к счастью, не смертельны, если, конечно, у человека нет на них аллергии.