В Москве могут появиться шаровые молнии Эксперт Бычков сообщил, что москвичи смогут увидеть шаровые молнии 23 июля, 09:46 Москву ждут шаровые молнии. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В Москве можно будет увидеть шаровые молнии — такое редкое небесное явление ожидается из-за прогнозируемых частых гроз. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова академик РАН Владимир Бычков.

"Чем чаще появляются молнии в природе, тем больше вероятность появления шаровых молний. Чаще всего их можно встретить в конце июня и в середине августа. Шаровая молния — это вторичный эффект после появления линейной молнии", — пояснил он.

В России ежегодно фиксируется до 15 шаровых молний, обычно на Москву приходится не больше трёх. Этим летом жители Подмосковья уже наблюдали такое необычное явление, а вот в столице его ещё не было. Бычков посоветовал в грозу не забывать о мерах безопасности: не кататься на самокатах, не использовать телефон, отказаться от зонта с металлической ручкой.

А в начале этой недели в Москве и Подмосковье прогнозировали дожди — с севера на регион движется антициклон. До 24 июля ожидается лёгкое похолодание, а со второй половины недели в российской столице установится сухая и умеренно тёплая погода.

Авторы Татьяна Миссуми