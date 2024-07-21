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21 июля, 09:56

На Москву надвигается холодный фронт

Синоптик Шувалов предупредил жителей Москвы о дожде и ветре 22 июля

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в начале следующей недели в Москве и Подмосковье пройдут дожди. Его слова публикует RT.

"Ситуация складывается таким образом, что с севера начинает поддавливать антициклон. В понедельник и в ночь на вторник в Московской области и в Москве пройдёт холодный фронт. Но он скорее выражен в осадках, дождях и ветре, нежели в температуре", — пояснил метеоролог.

С его слов, москвичи не особо заметят сопутствующее дождям понижение температуры воздуха. Согласно прогнозу, 22 июля будет +22...+24 °С, а 23 июля будет +21...+23 °С. Со второй половины недели в российской столице установится сухая и умеренно тёплая погода. А столбики термометров снова поднимутся до +24...+26 °С.

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Ранее синоптик Ильин также анонсировал приход в Москву холодного фронта. По его словам, температура существенно снизится, но тёплая погода будет сохраняться до конца лета. Он также отметил, что изнуряющей жары в столице больше не будет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ilmarinfoto

Владимир Озеров
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