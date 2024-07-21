На Москву надвигается холодный фронт

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в начале следующей недели в Москве и Подмосковье пройдут дожди. Его слова публикует RT.

"Ситуация складывается таким образом, что с севера начинает поддавливать антициклон. В понедельник и в ночь на вторник в Московской области и в Москве пройдёт холодный фронт. Но он скорее выражен в осадках, дождях и ветре, нежели в температуре", — пояснил метеоролог.

С его слов, москвичи не особо заметят сопутствующее дождям понижение температуры воздуха. Согласно прогнозу, 22 июля будет +22...+24 °С, а 23 июля будет +21...+23 °С. Со второй половины недели в российской столице установится сухая и умеренно тёплая погода. А столбики термометров снова поднимутся до +24...+26 °С.