Россиянам рассказали, опасно ли стоять на балконе или у открытого окна во время грозы

В крайне редких случаях молния попадает в человека, стоящего у окна или на балконе. Однако находиться там во время раскатов грома всё же не стоит. Об этом предупредил председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

Несмотря на сильное желание понаблюдать за красивыми вспышками молний, многие опасаются подходить близко к окну или выходить на балкон. Однако данные страхи надуманны, рассказал эксперт.

"В многоквартирных домах вероятность этого крайне невелика: там есть системы защиты от грозы, которые отводят удар. Кроме того, обычно молния бьёт в наиболее высокую точку", — объяснил специалист в разговоре с "Москвой 24".

Вероятность получить мощный разряд во время съёмки грозы на телефон хоть и увеличивается, но незначительно. И всё же эксперт не рекомендует наблюдать за разбушевавшейся погодой на открытых пространствах. Нередко гром и молнии сопровождаются сильным ветром, что опаснее.

"Если вы стоите у открытого окна, из-за сильного ветра оно может хлопнуть и разбиться. То же самое с балконом, если забыть закрыть дверь. Кроме того, может сдуть вещи, поэтому перед непогодой их лучше убрать", — заключил Гринин.